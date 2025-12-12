Axel sueña con ser bombero y pide un camión de juguete para este Día de Reyes

MAZATLÁN._ Mientras muchos niños afinan las listas de juguetes que desean recibir el Día de Reyes Magos, Axel Yoel tiene claro lo que desea, un carrito de bomberos para seguir jugando a lo que más le apasiona y sueña: ser un bombero.

Con la seguridad de quien ha encontrado una vocación temprana, el pequeño de apenas 4 años se ilusiona con juegos que giran en torno a rescates imaginarios, sirenas que suenan en su mente y pequeñas historias donde él es quien ayuda a los demás.

Axel creció entre historias de héroes y sirenas y cada vez que ve pasar un camión rojo, imagina que algún día podrá ir a bordo, ayudando a las personas como lo hacen los bomberos que tanto admira.

Y aunque suele jugar con mangueras improvisadas en torno a rescates, para él, ser bombero no es solo un juego, es una meta que repite con naturalidad de quien ya se ve en su uniforme puesto y dispuesto para atender emergencias.

En entrevista con Noroeste en la campaña Sé un Rey Mago, para el Día de Reyes, Axel espera encontrar junto a sus zapatos ese camión de bomberos que tanto desea, el cual imagina recorriendo la casa, trepando muebles y “apagando incendios” de fantasía, mientras imita con precisión los sonidos de las sirenas.

Esta es su forma de soñar en voz alta, de acercarse un poco más a ese futuro que se imagina con su casco, botas y una manguera al hombro.

Para él, la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar no solo es una tradición, es una oportunidad de alimentar ese anhelo que lo acompaña todos los días, su pedido, sencillo y directo, refleja la pureza de un niño que sabe lo que quiere y lo dice con convicción.



FAMILIAR

El familiar de Axel Yoel es su tío Iván Alonso Favela Pérez, quien desapareció durante septiembre de 2020 y actualmente se desconoce su paradero.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.