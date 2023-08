MAZATLÁN._ La llegada de 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano a Mazatlán, tras los hechos violentos del domingo, ayuda a la seguridad de la ciudad, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ese tema habíamos dicho que lo traía la Fiscalía (General del Estado) y qué bueno que ya informó; yo no comento nada porque serían ocurrencias, ellos traen la carpeta de investigación, obviamente preocupante que esos hechos ocurran. ¿Qué opinión me merece que eso esté ocurriendo? No queremos que eso siga ocurriendo”, manifestó.

“Ayer (martes) llegó ya un equipo a reforzar del Ejército y de la Guardia Nacional, 300 elementos y bueno, van a estar ahí haciendo los rondines, los operativos y eso es bueno porque de una u otra forma ayuda a la ciudad. Entonces, cuando hay hechos como esos, obviamente llaman mucho la atención, es nota que impacta y que se tiene que atender; afortunadamente la pregunta de ustedes qué se va hacer o qué se está haciendo pues ahí está”.