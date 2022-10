Ayudarán organizaciones ciudadanas en la vigilancia y transparencia al Ayuntamiento de Mazatlán: Alcalde

MAZATLÁN._ Lo que haga el Observatorio Ciudadano de Mazatlán y las organizaciones ciudadanas no se ve como algo malo, sino como que va ayudar bastante al Ayuntamiento para que los funcionarios sepan que va ser un tema de vigilancia permanente y que tienen que hacer las cosas bien, dijo el Alcalde sustituto, Édgar Augusto González Zataráin.

“Lo que haga el Observatorio y lo que hagan las organizaciones no lo veo como algo malo, lo veo como que nos va ayudar mucho, nos va ayudar bastante en que los funcionarios sepan que va ser un tema de vigilancia permanente y que tenemos que hacer las cosas bien”, expresó González Zataráin en entrevista.

Agregó que el viernes se reunió con la Síndico Procuradora, Magdalena Cárdenas Díaz y con el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla, viendo el tema de cómo se va a buscar transparencia al ejercicio público en la Comuna.

“Y cómo vamos a buscarle que haya ahí un control para que los funcionarios y para que la gente que quiera hacer algo no pueda, sea muy transparente, sea, la verdad estamos muy preocupados con eso porque sí queremos mandar una señal de que vamos a entregar las cosas como debe ser”, continuó.

“Estamos preocupadísimos en resolver eso, en resolver el mecanismo y uno de los mecanismos es a través de mejores funcionarios que puedan transparentar y obviamente con los consejos, asesorías de todo mundo que quiera interesarse en que esto sea transparente”.

Fue el Observatorio Ciudadano de Mazatlán quien puso sobre la mesa pública los seis contratos que realizó el Ayuntamiento mazatleco con la empresa Azteca Lighting para la adquisición por adjudicación directa de luminarias led, entre ellos el de 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias, por el cual la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal contra el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ante la Fiscalía General del Estado, por lo cual Benítez Torres renunció y ahora es Secretario de Turismo en Sinaloa.

El Presidente Municipal, González Zataráin, también dijo que en su Gobierno va ser transparente y se va invitar a organismos de la sociedad civil para ello, de hecho el viernes pidió a su personal contactar a la gente de Observatorio Ciudadano de Mazatlán para poderse reunir con ellos y hacer un plan de trabajo conjunto.

“Independientemente de que ellos hagan su tarea como Observatorio, pero que le podamos aportar, que podamos enlazarnos de tal manera que nos ayuden también”, reiteró.

También manifestó que en el caso del titular del Órgano Interno de Control lo nombra el Cabildo y tiene un periodo, que no ha concluido, no se le puede quitar nada más porque sí, tiene que haber ahí un procedimiento, en este caso no es el propósito y al parecer concluye en octubre del próximo año su cargo.