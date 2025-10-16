Ayudaría ampliación de rutas de Águilas del Pacífico a comunidad estudiantil en Campus de la Salud en Pradera Dorada

La Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán ya amplió los horarios en el turno vespertino, pero también ayudaría la ampliación de rutas a la comunidad estudiantil en el Campus de la Salud ubicado en Pradera Dorada, manifestó el vicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez.

“Nosotros estamos agradecidos, yo creo que son ya alrededor de cuatro semanas cuando la Alianza de Camiones a través de su dirigencia tuvimos un encuentro con ellos, les expresamos la necesidad de ampliar los horarios de ruta a lo que es el Campus de la Salud allá en Pradera Dorada donde se desarrollan las actividades de Medicina y de Psicología”, añadió Tostado Ramírez.

“Un Campus muy nutrido, sumado a lo que es la matrícula de la Licenciatura en Médico General y la Licenciatura en Psicología son más de mil 500 estudiantes los que albergan ese espacio y los jóvenes nos expresaban, sobre todo los del turno vespertino que culminan sus actividades alrededor de las 7:00, 8:00 de la noche en algunos casos, que buscáramos ese apoyo y yo quiero aquí agradecer la disposición que mostraron, inclusive hicimos ahí un pequeño video de agradecimiento a la Alianza de Camiones por sumarse a este esfuerzo, garantizar el apoyo para estos jóvenes”.

Expresó que ayudaría también si la agrupación de camiones urbanos Águilas del Pacífico amplía rutas hacia esa zona de Pradera Dorada porque es una población estudiantil numerosa la que alberga dicho Campus de lunes a domingo porque el fin de semana se tiene la finalidad de semiescolarizado de Psicología.

“Y creo que el que los estudiantes que llegan ahí tengan más opciones de rutas a los diferentes espacios del puerto de Mazatlán pues permite que los muchachos que van a hacer uso del transporte público ahorrarse un poco porque muchos de ellos,dependiendo al destino donde vayan, tiene que hacer uso de transporte vía plataforma o vía del Sindicato de Taxis verdes y rojos o cualquier servicio de transporte que es más costoso obviamente que el transporte público urbano”, recalcó.

El vicerrector de la UAS Unidad Regional Sur pidió públicamente a las autoridades estatales correspondientes que sean solidarias con las demandas que los estudiantes hacen y en este caso es con relación al transporte urbano es bueno sumarse a esa petición.

“Sabemos que como institución pública muchos de nuestros estudiantes, o no muchos, la gran mayoría, porque recientemente un estudio que hacíamos, más del 80 por ciento nos arroja que quienes se trasladan a sus clases lo hacen a través del transporte público”, reiteró Tostado Ramírez.

“Invitarlos a que sean solidarios, a que se sumen y siempre apoyando a la sociedad, en este caso a la comunidad estudiantil”.

La comunidad estudiantil y vecinos de los fraccionamientos Pradera Dorada y La Riviera, entre otros, también han solicitado en las últimas semanas que ya se amplíen las tres rutas de camiones urbanos de la agrupación Águilas del Pacífico hacia esa zona por la alta demanda de transporte que se tiene en esa parte norte de Mazatlán, sin que hasta el momento se haya concretado eso.