MAZATLÁN._ El Ayuntamiento transitará solo en hacer un relleno sanitario en Mazatlán para cerrar el actual basurón, pero aún no define en dónde estará ni el monto económico que se requiere para ello, y concretar este proyecto es lo que más le quita el sueño, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“La primera etapa es el cierre con mitigación, ese cierre con mitigación en el basurón viejo, ese sí es basurón, cuesta como 42, 43 millones de pesos y el otro (hacer el relleno sanitario) dependiendo del lugar, la ubicación, el tipo de terreno es como se define”, añadió González Zataráin en entrevista la mañana de este sábado durante un recorrido por el Estero del Yugo.

“Hay una base obviamente, hay una base porque tú dices por tantos metros van tantos metros de línea, va esto, va lo otro, pero esa base se mueve dependiendo del tipo de terreno, entonces todavía no tenemos estimaciones así concretas, obviamente la vamos a tener pronto una vez que definamos el terreno”.

Precisó que se tienen opciones y para adquirir el terreno se está en la búsqueda de permutar unos terrenos que tiene el Municipio a cambio de terrenos donde estaría el relleno sanitario.

“Había tres opciones, una hacia El Habal, hacia Miravalles, para el Habalito del Tubo y hay otras dos más que se están explorando porque no las hacemos nosotros, las hacen los ambientalistas que van y buscan cuáles son los más propicios porque no debe haber zonas difíciles para accesar (acceder), el tipo de terreno, etcétera, muchas cosas que toman ellos en cuenta, hacen unas perforaciones, unos estudios del suelo y una vez que definan eso pues ellos nos van a decir cuál”, continuó el Presidente Municipal.

“Y una vez que nos digan cuál y que nosotros digamos éste, vamos a ir a socializar y vamos a tener el plan A, B y C, porque si no se da en uno pues en otro, en otro, pero socializar, entonces una vez que ya definamos, por eso la reunión del martes con ellos, con los regidores es empezar ya a puntualizar y buscar que el viernes estemos viajando para ver los rellenos sanitarios (de una de las empresas interesadas en participar en este proyecto)”.

El Alcalde también manifestó en entrevista con personal de medios de comunicación que el tema de las deudas por las demandas perdidas por el Ayuntamiento le quita el sueño, pero lo que más le quita más el sueño es el relleno sanitario.

“Eso (las deudas por las demandas perdidas), pero también me quita más el sueño el tema del relleno sanitario, ese sí es un (problema más fuerte), el otro como sea pues si te embargan las cuentas o ver cómo mientras pides prestado, haber cómo lo enfrentamos, pero el tema del relleno sanitario he venido insistiendo, no de ahorita, tengo meses con ese tema y le voy a tomar la palabra a un amigo que me dio un consejo: socializarlo mucho, difundirlo, que la población se entere”, reiteró González Zataráin.

Expresó que en la opción de construir en relleno sanitario en el área cercana a El Habal, que generó inconformidad de habitantes de varias comunidades no se socializó previamente porque se socializa en el tema de dónde construir cuando ya se defina dónde construir.

“No se socializa porque vas a socializar en el tema de dónde construir cuando ya definas dónde construir, no podemos socializar hacia el sur si va estar hacia el norte o a la inversa, no podemos socializar hacia el norte en equis pueblo si va estar hacia el sur o hacia otra zona, entonces ya una vez que tengamos definido dónde entonces ya vamos y socializamos antes de comprar, antes de adquirir”, reiteró el Alcalde.

“Por qué antes de adquirir, porque imagínate que al rato no puedas, te quedas atrapado y te quedas con un terreno y sin recurso, vamos a ser muy respetuosos, muy cuidadosos, por eso mi culminación a que ya definamos”.

González Zataráin ha manifestado públicamente que se tiene hasta octubre para cerrar el actual basurón municipal en el área de Urías, que tiene una antigüedad se unos 60 años, por cuyo funcionamiento la Comuna ya ha pagado cerca de 52 millones de pesos de multa.

También reiteró que el manejo de la basura es un gran negocio, por esa razón el Ayuntamiento va transitar por sí sólo en el relleno sanitario.

“Sí, ese es un gran negociazo, eso lo sabemos, por esa razón nosotros vamos a transitar por sí solos, porque este es el primer paso, ya habrá quién le de el segundo paso que es la separación y el tratamiento de la basura, en la Ciudad de San Francisco, California, está subiendo unas imágenes, unos videos en donde todos los residuos, lo que son deshechos de alimentos orgánicos lo están haciendo composta, una especie de fertilizante, un tratamiento muy rápido, muy rápido”, reiteró el funcionario municipal.

“Un tratamiento muy rápido, lo están vendiendo muy bien, lo están comercializando y es un gran negocio de la basura, entonces ese puede ser el segundo paso acá, pero primero éste que es urgente y vamos así, vamos a socializar una vez que definamos dónde, porque no podemos ir a socializar a alguien que a lo mejor ni le toca ahí”.