Ayuntamiento de Mazatlán afirma que cuenta con amparo que impide clausura del basurón municipal

El Ayuntamiento de Mazatlán cuenta con un amparo otorgado el pasado 25 de junio para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no clausure el basurón municipal, informaron la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala; y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Nosotros tenemos un amparo aquí, yo lo firmé cuando era Síndica (Procuradora), nosotros tenemos una demanda por acciones colectivas y nosotros no podemos permitir que nos cierren el basurón porque está funcionando y si lo cierran no tenemos a dónde tirar todos los desechos, entonces aquí traigo yo el amparo”, explicó Osuna Zavala.

Precisó además que para contingencias como el incendio que se registra actualmente cerca del basurón, ubicado en el Ejido de Urías y al sur de la ciudad, en el mismo terreno se tiene una zona para estar tirando la basura en caso de emergencia, mientras se ataca lo que esté pasando momentáneamente.

“Ya que esté todo sin problema de fuego, otra vez la basura se pasa al basurón”, agregó la Alcaldesa provisional.

El lunes pasado comenzó un incendio por causas aún no determinadas en el basurón municipal y, este miércoles, personal de la Profepa colocó un selló de clausura en la puerta principal de dicho depósito de desechos, pero posteriormente fue cubierto con algo blanco, aunque las autoridades municipales dijeron desconocer quién lo tapó.

Al respecto, el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, comentó la tarde de este miércoles que hasta el momento el incendio ya está a un 85 a 90 por ciento de sofocamiento total y ya no hay fuego en el basurón.

Agregó que se está atacando el humo, el cual se tiene que bajar con agua y tierra mojada, y se tapará con maquinaria.

“Esperemos ya hoy a la medianoche poder llegar al 90, 95 por ciento y ya mañana únicamente trabajos de prevención y los terraplenes para que ya se pueda utilizar el espacio... nosotros trabajar la emergencia, ya finiquitarla y ya Servicios Públicos hará lo que le corresponda. El trabajo nuestro como Protección Civil y los grupos de emergencia es trabajar lo que es la emergencia que tenemos en el basurón”, expresó Osuna Tirado.

“Básicamente, si podemos ver ahorita, ya la nube densa bajó bastante, ya tenemos gran avance y esperemos ya para la noche finiquitarlo. Ya determinará Servicios Públicos o la autoridad que le corresponda el movimiento de los desechos que se tienen en una parte que se usó como alternativa mientras se trabaja la emergencia”.

Por su parte, Moisés Ríos Pérez reiteró que este miércoles personal de la Profepa se hizo presente en el basurón, ya que hay una demanda colectiva que está con el Juez de Distrito, que tiene un procedimiento que se están llevando a cabo todos los informes que están pidiendo y las acciones que se piden, y hay un proceso administrativo que presentó la dependencia federal.

”Hay un procedimiento administrativo que Profepa, también desde entonces lo puso y advirtió porque eran los intermediarios entre el Municipio y ellos (quienes conocen de la demanda colectiva) para dar fe de los trabajos que se pusieron, ellos en ese procedimiento administrativo es que habían dado también o se habían adelantado a querer decir que se cierre ya la celda (aún abierta para depositar la basura) e interpusieron un mecanismo que a ellos les permitía, en mayo lo habían presentado de que iban a cerrar”, precisó el Secretario del Ayuntamiento.

“Nosotros nos amparamos, la Presidenta cuando era Síndico firmó el procedimiento, el amparo, y ese amparo fue el 25 de junio que surtió efecto, que se puso en firme para que no hubiera procedimiento, se destaca que por efectos del amparo se suspende efectos de la sentencia, que es lo que Profepa estaba haciendo,; ellos lo hacían por una función interna, porque así se lo pedía su Órgano Interno de Control, pero nosotros al tener un amparo pierde vigencia lo que ellos querían hacer”.

El funcionario indicó que cuando el personal de la Profepa se hizo presente se les habló por teléfono para informarles del amparo con que cuenta el Ayuntamiento de Mazatlán y que le fue notificado al igual que la abogada de dicha dependencia federal, que posiblemente no les informó a sus compañeros para que tuvieran conocimiento de ello.

“No procede (la clausura) porque ya queda sin efecto y es lo que nosotros estamos notificando que cuando ellos quisieron poner el sello nosotros le hablamos, porque así lo comentó Óscar, una: porque está en una emergencia y por riesgo del humo no se le permite el acceso, solo a la gente de bomberos con todo su equipo y por eso nosotros decimos que no entre gente porque lo pone en riesgo, entonces es en contra de nosotros”.

Ríos Pérez dijo no saber quién tapó el sello que colocó la Profepa en el basurón.

“En este momento, Protección Civil y Bomberos tienen en resguardo el lugar hasta no mitigar por completo el procedimiento que están haciendo; por eso a ellos (al personal de Profepa) le dijeron espérense o ya que tengamos arréglenlo ustedes con Servicios Públicos, con el Ayuntamiento. Fue cuando me hablaron (y dijimos) es que tenemos nosotros vigente un amparo, ese amparo lo estamos haciendo valer”.

El Secretario expresó que ya que pase el incendio sí se podrá depositar la basura en la celda que está abierta para ello, ahorita no se puede hacer porque sería como echar lumbre al fuego, por lo que se está dejando por mientras en un terreno provisional.

La Alcaldesa provisional y el Secretario del Ayuntamiento enfatizaron que sigue el procedimiento para tener un terreno para la construcción del relleno sanitario de Mazatlán.

“Precisamente esa era la urgencia que nosotros teníamos que los pocos terrenos que ya están validados queríamos de una vez nosotros adelantarnos a cualquier tipo de cosas porque nos urge tener un terreno que cumpla todas las especificaciones para, a partir de ahí, hacer el proyecto técnico que nos permita ya definitivamente tener un relleno sanitario para los próximos 30 años de aquí de Mazatlán”, reiteró Ríos Pérez.

“Mínimamente queremos nosotros, porque sí son proyectos a largo plazo, hay que recordar otra vez que este basurón tiene más de 30 años y que la norma vigente entró en el 2013, es decir, ya estaba andando y entra una nueva norma y esa nueva norma es por la cual demandaron, pero el basurón ya tenía prácticamente 20 años ahí cuando llegó la norma, pero aún así ya esta celda que queda es a lo último que puede aspirar el basurón, qué nos pide el Juez, tenga todo preparado y una vez que tengamos todo comenzamos a firmas en qué tiempo podamos abrir ya un relleno sanitario”.

De esa manera se podrá hacer el compromiso ante el Juez de Distrito de decir que ya se cerrará la última celda del basurón municipal para dar paso al relleno sanitario, subrayó el Secretario del Ayuntamiento.