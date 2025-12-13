Ayuntamiento de Mazatlán cumple pago de aguinaldo y cierra 2025 con finanzas sanas: Estrella Palacios

MAZATLÁN._ Sin comprometer la estabilidad financiera ni los programas en operación, el Ayuntamiento de Mazatlán concluyó el pago del aguinaldo a sus trabajadores, el cual se realizó en dos partes y conforme a lo que marca la ley, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Con el pago establecido de esta prestación laboral en dos partes, se garantizó el cumplimiento de las obligaciones con el personal municipal, reflejando un manejo responsable de las finanzas públicas y de un cierre de año positivo en el ejercicio 2025, reiteró.

“Ya se hicieron los pagos de aguinaldo, se dieron en dos partes y se están realizando conforme a la ley, por lo que vamos a cerrar este año 2025 con finanzas sanas, lo cual nos complace mucho”, comentó.

“Además de hacer nuestros pagos de aguinaldo y todas las prestaciones que corresponden a los colaboradores, estamos cerrando un muy buen año 2025”.

La Presidenta Municipal resaltó que, además de cubrir las obligaciones con los colaboradores del Ayuntamiento, se logró cumplir con las metas establecidas e incluso superar algunas de ellas.

“Estamos terminando el año con todas las metas que nos propusimos y también estamos cumpliéndolas, donde algunas de ellas hasta estamos haciendo más de lo que proyectamos”.

Asimismo, Palacios Domínguez indicó que el uso eficiente de los recursos ha permitido al Gobierno Municipal contar con un margen adicional para intensificar acciones y obras prioritarias al cierre de año.

“Gracias a que se llevó a cabo un uso del recurso de manera eficiente, pudimos tener también algún extra para poderlo hacer”, dijo.

Finalmente, reiteró que el cumplimiento en el pago del aguinaldo es una muestra del orden administrativo y planeación financiera, refrendando el compromiso de su gobierno por seguir con responsabilidad en beneficio tanto de los trabajadores municipales como de la ciudadanía en general cerrando un año positivo para Mazatlán y sentando bases para el 2026.