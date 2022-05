Ayuntamiento de Mazatlán defiende en tribunales no pagar $111 millones que exige Nafta Lubricantes por intereses

El Ayuntamiento de Mazatlán ya defiende legalmente no pagarle a Nafta Lubricantes 111 millones de pesos que exige por el pago de intereses por la demanda que le ganó a la Comuna, por no permitirle construir una gasolinera en la Colonia Palos Prietos en 2012, dijo el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez Torres.

“Nosotros vamos a defendernos de ese tema, de hecho ya lo estamos haciendo”, añadió Benítez Torres.

“Yo no soy quien impone la ley, ni los reglamentos, yo los respeto nada más, se finiquitó el total del adeudo que se tenía, porque ganaron un juicio y el Juez nos ordena al Ayuntamiento hacerlo, si no lo hago es un desacato y me quitan la Presidencia, pues yo no tengo la culpa de las omisiones del pasado ni voy a poner en riesgo lo que me ha costado mucho trabajo, pero que nos ha dado muy buenos resultados”.

El miércoles el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, precisó que además de los 141.8 millones de pesos que ya se le pagó a Nafta Lubricantes en dinero, con terrenos y servicios, también se le pagaron 23 millones de pesos en actualizaciones.

Pero dicha empresa tiene otra demanda desde hace dos años en la que exige el pago de 111 millones de pesos por intereses en un Tribunal en Culiacán, y la Comuna tiene la confianza que ganará ese caso, porque ya lo ganó en primera instancia en un Tribunal aquí en Mazatlán.

El Alcalde también expresó que la demanda que interpuso contra tres ex funcionarios municipales y contra quien resulte responsable de que se haya perdido este caso, avanza, y en su momento la autoridad correspondiente determinará lo que procede.