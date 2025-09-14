Ayuntamiento de Mazatlán destina casi $5 millones para uniformar a su Policía Municipal

El Ayuntamiento de Mazatlán adjudicó la licitación para adquirir uniformes oficiales para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por un monto total de 4 millones 948 mil 043.80 pesos.

La Licitación Pública Nacional No. MMOM-LP-11-2025 contempla la compra de 850 pantalones tácticos azul marino, 850 camisas tácticas de manga larga azul marino, 850 gorras con escudo de la Policía Municipal y 850 pares de botas negras tácticas.

La empresa ganadora resultó CSI Tactical and Balistic, S.A. de C.V.

De acuerdo con las actas del registro público, la empresa fue fundada en 2013 en Tijuana, Baja California, por Enrique Palafox Conss y Carlos Alejandro Mendoza Ahumada.

En 2017, inauguraron una sucursal en Culiacán, ubicada en el bulevar Pedro Infante, dentro de la colonia Infonavit Las Flores.

Durante 2019, el Ayuntamiento de Mazatlán adjudicó dos contratos a esta misma empresa, uno de manera directa por 120 mil 099 pesos por 26 pantalones tácticos 5.11; 26 camisas tipo poli marca 5.11; 22 camisas y 22 pantalones tácticos.

También una licitación pública por 4 millones 732 mil 648 pesos por 919 unidades de camisas tácticas, pantalones tácticos, gorras tipo beisbolera y botas.

El contrato establece un plazo de 45 días hábiles para la entrega de los uniformes en el Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.