Ayuntamiento de Mazatlán dona áreas verdes para construir dos nuevos bachilleratos federales

El Ayuntamiento de Mazatlán aprobó la desincorporación de dos áreas verdes del patrimonio público municipal para donarlas al Gobierno federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, donde se construirán dos nuevos planteles de bachillerato en los fraccionamientos Santa Fe y Pradera Dorada VII.

La medida quedó establecida en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, mediante el cual se autoriza el cambio de destino de dos superficies de mil 500 metros cuadrados cada una para destinarlas a infraestructura educativa.

De acuerdo con el documento, la solicitud fue realizada por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la SEP como parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, que contempla la apertura de nuevos planteles “Margarita Maza” en Sinaloa.

El Ayuntamiento argumentó que ambas zonas fueron seleccionadas debido a que no cuentan con una institución de educación media superior en un radio aproximado de siete kilómetros, por lo que la construcción de los nuevos centros educativos busca acercar este servicio a las familias y reducir la deserción escolar provocada por las largas distancias.

Para concretar el proyecto, el Municipio modificó el régimen jurídico de los predios, pasando de dominio público a dominio privado, requisito necesario para realizar su donación al Gobierno Federal.

En el caso del predio ubicado en Pradera Dorada VII, la donación implicó además modificar la condición original que lo destinaba exclusivamente como área verde. La empresa que realizó la donación inicial otorgó su consentimiento para cambiar su uso y permitir la construcción del plantel educativo.

El expediente también señala que personal de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social realizó consultas con vecinos de ambos fraccionamientos el 7 de abril de 2026. En Pradera Dorada VII fueron entrevistados 96 habitantes y en Santa Fe 34, quienes manifestaron su conformidad con el proyecto al considerar que contribuirá al desarrollo social de sus comunidades.

“Manifestaron su conformidad para que dicha área verde sea destinada a la construcción de un plantel educativo, al considerar que ello contribuirá al desarrollo social de la comunidad”, señala.

Como parte de las condiciones de la donación, la SEP tendrá un plazo máximo de 12 meses para formalizar la escritura pública correspondiente y de 24 meses para construir los planteles. En caso de incumplir cualquiera de estos requisitos o destinar los terrenos a un fin distinto, los inmuebles revertirán automáticamente al patrimonio del Ayuntamiento de Mazatlán.