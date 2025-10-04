Ayuntamiento de Mazatlán prepara compra de 4 mil nuevas luminarias LED

El Ayuntamiento de Mazatlán lanzó una licitación para comprar 4 mil nuevas luminarias tipo LED, de diferentes potencias, para el departamento de alumbrado público.
El proceso de licitación contempla adquirir 3 mil 400 lámparas de 80 watts de potencia; 250 de 150 watts y 350 más de 50 watts.
Estas se sumarían a las 5 mil lámparas que, según la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, han sido reemplazadas durante su administración como parte del programa “Mazatlán Brilla”.
La Presidenta Municipal precisó que en este año han adquirido 4 mil 380 lámparas para atender el alumbrado público.
Esa única adquisición en 2025 fue por la licitación MMOM-LP-05-2025, en la cual resultó ganadora la empresa Electro Iluminación Ramírez S.A de C.V., por un contrato de 18 millones 492 mil 720 pesos.
Dicha compra se desglosó en 3 mil luminarias LED de 74 watts, 900 más de la misma marca de 150 watts de potencia, y 480 lámparas de 50 watts, todas de la marca Forlighting.