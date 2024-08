MAZATLÁN._ A poco más de dos meses para el cambio oficial de administración municipal en Mazatlán, el actual gobierno, encabezado por el Alcalde Édgar González Zataráin, ya se alista con reuniones y simulacros para dejar todo en buenas condiciones y circunstancias favorables a sus sucesores.

Rafael Padilla Díaz, encargado del despacho del Órgano Interno de Control, señaló que entre los trabajos de entrega-recepción que se están haciendo ahora mismo, se realizarán simulacros la próxima semana con la presencia de las diferentes direcciones del Ayuntamiento.

“Ahorita estamos enfocados en el proceso de recepción para que sea un proceso claro, transparente y eficiente. La intención del Presidente Municipal es que el procedimiento se lleve a cabo en las mejores circunstancias, tanto en trato de información como en responsabilidad; entonces, ahorita el principal tema a corto plazo que estamos viendo es la entrega-recepción”, explicó.

“El día 22 y 23 (de agosto) tenemos un simulacro donde cada una de las direcciones va a hacer el proceso y vamos a tener como resultado una entrega-recepción donde vamos a empezar con la revisión”.

El funcionario indicó que este ejercicio de simulacro se lleva a cabo con la intención de llegar lo mejor preparados al 31 de octubre; en tanto, declaró qué la nueva administración no forma parte de estos simulacros, aunque podrían revisar ciertas cuestiones a partir de septiembre.

“Este ejercicio es algo que realiza cada una de las direcciones como si fuera el día de la entrega-recepción. Esto con el fin de que el sistema funcione bien, que el sistema se descargue de manera correcta, y dar un revisadita para documentar qué nos va a arrojar el 31 de octubre , de tal manera que solo nos faltaría actualizar el mes de septiembre”, dijo Padilla Díaz.

“Todavía no, la nueva administración no es parte del simulacro, esto será solo en el interior de la administración actual, mientras que la entrega-recepción oficial se da hasta el 31 de octubre. Por otro lado, la Ley dice que ellos pueden venir un mes antes y conocer los procedimientos, el equipo, el personal, etcétera”.

Por su parte, el Alcalde también tocó el tema de la sucesión, comentando que cada mes lleva a cabo reuniones para mantener todo en línea y “apretar las tuercas” de cara a la ruta final de su mandato, mientras que añadió que los directores de las dependencias formaron parte esencial de la junta que se realizó este viernes, donde se vieron varios temas.

“Nosotros tenemos ese tipo de reuniones mensuales porque no queremos descuidar ni un solo tema en esta ruta final, siempre hemos sido muy cuidadosos; es una característica que ha tenido esta administración, el tener reuniones de gabinete mensuales. Este tipo de reuniones de gabinete son incluyentes, donde participan los directores que toman todas las decisiones pues ahí salen todos los temas, y en este caso se tocaron los temas de cierres, de compra de adquisiciones, e ir dejando pendiente solo lo más urgentes”, dijo González Zataráin.

Asimismo, el Presidente Municipal anunció que durante los dos últimos meses de su mandato ya no se harán compras que no sean únicamente de urgencia operativa, además de que verificarán y registrarán los bienes que tiene cada diligencia en su poder.

“A partir de este 30 de agosto, ya no se harán compras que no tengan que ver con una urgencia operativa, que no tengan que ver con un sentido social, queremos evitar esa parte, ir ajustando e ir cerrando el embudo de tal manera que todo el mundo vea las cosas de forma ordenada. También se ha estado verificando para que cada director haga solicitud de bienes, de muebles, el tema del resguardo y verificar que están las sillas, la computadora, que esté todo, que si algo está prestado se recoja, etcétera”.