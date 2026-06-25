Ayuntamiento debe publicar expediente de compra de medicamentos: Observatorio Ciudadano de Mazatlán

Es insuficiente lo expuesto por el Tesorero Municipal de Mazatlán, Julio César Ramos Robledo, durante su comparecencia este jueves en la sesión ordinaria de Cabildo sobre la compra de medicamentos por 16.3 millones de pesos y el Ayuntamiento debe publicar el expediente completo, exigió el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

“Consideramos insuficiente la declaración de Ramos Robledo y exigimos que el Gobierno de Mazatlán publique el expediente completo de la compra, incluyendo actas de recepción de los medicamentos, registros de entrega al almacén, comprobantes de suministro y toda la evidencia documental correspondiente”, añadió el OCM en un comunicado de prensa.

“Hasta ahora las declaraciones del Tesorero Municipal no han explicado de manera amplia la compra, la recepción y el destino final de los medicamentos, por lo tanto, su declaración no debe dar por concluido este caso”.

La mañana de este jueves el Tesorero Municipal compareció ante el pleno del Cabildo sobre la compra de medicamentos para el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” por 18.3 millones de pesos en una adquisición directa a finales del 2024, pero aún no se han pagado al proveedor, según lo que expuso.

Por ello propuso aprobar el reconocimiento del adeudo y cubrir ese monto en dos pagos, uno de 10 millones de pesos el 1 de agosto próximo y el segundo y último el 30 de enero del 2027 por 8.3 millones de pesos restantes.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán recordó que en mayo del 2025 presentó ante la Auditoría Superior del Estado una denuncia por esta compra, cuyo expediente continúa en proceso de investigación

Entre otros puntos, agregó que en caso de que el Órgano Interno de Control del Gobierno de Mazatlán haya iniciado también una investigación, se exige que sea público el número de expediente, fecha de apertura y la etapa procesal.