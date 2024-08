MAZATLÁN._ Tras la manifestación realizada el martes por vecinos del Sábalo Country en contra de la construcción de edificios de condominios de más de tres niveles, el Alcalde Édgar González Zatarái expresó que actualmente el Ayuntamiento de Mazatlán no está otorgando permisos para ello.

“Ahorita nosotros no estamos otorgando permisos, lo dijeron ellos mismos, creo que hay uno ahí de unas Madres Adoratrices, alguna obra ahí, pero hemos sido muy cuidadosos en eso, obras que sí están desde el pasado y quiero justificar y decir son conjuntos habitacionales que han quedado ya muy despoblados”, señaló este miércoles.

“Ahí el núcleo poblacional lo que te marca pues es obviamente ya lugares muy grandes, por ejemplo, hay lugares donde el H2, que viene siendo 200 habitantes por hectárea, que más o menos debe ser el promedio, en algunos lugares no se alcanza ni el H1, por ejemplo el Sábalo que tiene menos del H1 en la realidad, la realidad viven menos de 100 habitantes por hectárea”.

Sin embargo, el Alcalde dijo que eso tiene que ver con una conjugación que hacen los urbanistas, que dicen que no se debe crecer la ciudad sino desarrollarla hacia adentro, es decir, que los servicios cuesten menos y que no se vayan quedando colonias solas como ya hay muchas como la Palos Prietos y Tellerías, que van quedando muy poco pobladas y por esa razón se empiezan a hacer desarrollos.

“Nosotros no le hemos entrado a ese tema, hemos estado en el estudio del análisis a espera de que se determine el Plan de Desarrollo Urbano que está por atenderse, por eso mejor, en vez de tomar una posición hacia un lado o hacia otro, lo que hicimos es hacer un estudio y que el estudio lo arroje, arroje la realidad, pero ellos vienen luchando ese tema desde hace años, se acostumbraron a vivir obviamente cómodamente sin tanto tráfico, sin tanto edificio, pues muy cómodamente, sin embargo, la ciudad crece e irrumpe con esa tranquilidad, cambian las cosas, pero son factores que te digo yo no los manejo, los manejan los urbanistas y los manejan los Planes de Desarrollo”, reiteró.

“En el caso concreto te puedo decir que se ha estado atendiendo ese tema, nosotros hemos mitigado, no hemos estado otorgue y otorgue y otorgue ese tipo de permisos, no somos nosotros, la mayoría son de otra administración”.

González Zataráin expresó que el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Paúl Galindo, iba a platicar con los vecinos del fraccionamiento Sábalo Country y se ha hecho lo mismo con los de Playa Sur. En el caso de Lomas de Mazatlán, dijo, la gente se queda que es habitacional y ahora se los convirtieron en una zona condominal ya prácticamente y con justa razón lo dicen.

“Hay que hacer las cosas bien, nosotros no le hemos estado ya empujando a esos temas, hemos sido muy cuidadosos y obviamente desacelerar un ritmo de alguien que ya trae una obra desde hace tres años o un permiso cómo lo desaceleras, no es tan sencillo”.

Reiteró que los vecinos del Sábalo Country manifestaban que se dan permisos para torres condominales sin hacer cambio de uso de suelo y para hacer esto se tiene que tomar en cuenta a la población, entre otros puntos, pero los trámites se fueron de una, directa, en otra administración y a veces está facultado el Municipio y otras no y si se hubiese consultado a la población hubiera dicho que no se cambiará el uso de suelo.

El Alcalde manifestó que se espera que para septiembre concluya el estudio que realiza un despacho y que a través del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores del Estado, del Instituto Municipal de Planeación, entre otras dependencias, poder establecer un nuevo Plan de Desarrollo Urbano.

“El Implan ha incumplido porque tiene muchos años que no lo hizo, debieron de haberlo hecho desde hace tiempo, hasta que llegamos nosotros estamos empujando, empujando para que esto suceda, pero estuvieron ahí nadando de muertito y los resultados ahí están, yo sí espero que concluyamos con ese resultado”, dijo.

“Si no tiene resultado (la actual directora del Implan) la respuesta es clara, si no hay un plan, un solo plan no hay, no se ha modificado cuando tenía tiempos muy marcados, pues yo creo que ese tema debió haberse atendido con tiempo”.