Ayuntamiento no tiene dato de que se presente trata de personas en Mazatlán: Secretario

La Comuna no tiene dato de que se presente trata de personas en Mazatlán y es un tema que corresponde investigar a la Fiscalía, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“La verdad como tal no tenemos nosotros ese dato, la verdad, por eso yo les insistiría que fuera un tema que se le preguntara al Vicefiscal en concreto, no lo tengo yo registrado como tal, no lo he escuchado”, añadió Ríos Pérez.

El ex Diputado federal independiente y ex director de este diario, Manuel Clouthier Carrillo, manifestó el pasado fin de semana en este puerto que la trata de personas y la desaparición forzada de jóvenes, mujeres y niños es un problema que en Mazatlán ha sido minimizado y ocultado durante años.

En su intervención en el conversatorio “El futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?, organizado por el Conversatorio Ciudadano de Sinaloa, el sábado anterior en este puerto, aseguró que la ciudad vive una crisis estructural que se ha mantenido fuera del debate público pese a la evidencia que muestran las alertas de búsqueda.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán expresó que donde se hacen los reportes de ese tipo de ilícitos es en la Fiscalía General del Estado, es un tema delicado y quien da cuenta de todos los procesos de desaparición de personas es la vicefiscalía general tanto estatal como federal.

Por ello reiteró que es con el vicefiscal en la zona sur del estado con quien se tiene que ver este tema, pero no informa mucho al respecto porque se tiene que cuidar el debido proceso en las indagatorias.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, también manifestó que las investigaciones por desaparición forzada de personas las realiza la Fiscalía General del Estado.