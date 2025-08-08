$!Azota ‘Ivo’ con lluvias, rayos e inundaciones a varios municipios de Sinaloa

Mazatlán, Culiacán, Escuinapa, Navolato y varios municipios más registraron la noche del jueves los efectos de las bandas nubosas de la tormenta tropical Ivo con lluvias intensas y actividad eléctrica de relámpagos por varias horas. Las primeras precipitaciones y rachas de viento, así como rayos, se registraron cerca de las 18:00 horas en diversas zonas y aún a las 23:00 horas continuaban.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto Estatal de Protección Civil, las lluvias fueron generadas por un incremento en el flujo de humedad, provocado por la tormenta tropical Ivo en interacción con el monzón mexicano y canales de baja presión. En Culiacán, por los fuertes vientos, cerca de las 20:10 horas, Protección Civil Municipal en coordinación con personal de la dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento, retiraron un árbol que cayó sobre la barda y barandal de una casa en la colonia Las Quintas.

En Mazatlán, la lluvia intensa inició alrededor de las 19:00 horas y duró más de tres horas, inundando calles y avenidas en la Zona Dorada y en las colonias Palos Prietos, Ferrocarrilera, Jacarandas, El Toreo, Jesús García, entre otras. Vialidades como la Camarón Sábalo, Insurgentes, Cruz Lizárraga, Libramiento II, Santa Rosa, Rafael Buelna, La Marina, Carlos Canseco, Libramiento II y Reforma quedaron anegadas.

La tormenta eléctrica fue sostenida por casi dos horas y dejó apagones y bajones del suministro eléctrico en varias zonas. Vecinos de diversas colonias, como la Jesús García, Alarcón, Misiones, Hogar del Pescador, El Toreo, Jacarandas, las Praderas Doradas, cerca del canal, tramos de la Juárez, la Independencia, Flamingos, el Centro Histórico, entre otros, reportaron altos niveles y en algunos casos desbordamiento de cauces, deteniendo el tráfico y sus conductores dentro.

Decenas de personas quedaron varadas en la zona hotelera, pues la avenida Camarón Sábalo y vías de las zonas residenciales de esa área se inundaron por completo. También hubo personas varadas en la avenida Clouthier, el nuevo puente a desnivel de la Colosio y de la Santa Rosa, además del canal de Hacienda del Seminario, en Villas del Rey, Los Sauces, Arboledas, Portomolino y Valle Dorado, así como la avenida Bicentenario en la colonia Francisco Villa y la avenida frente a Los Mangos y Chulavista.











En resguardo Ante la persistencia de lluvias intensas que podrían prolongarse hasta la madrugada de este viernes, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán emitió un llamado urgente a la ciudadanía para permanecer resguardada en lugares seguros y evitar transitar en zonas inundadas.

De acuerdo con el comunicado compartido, la dependencia pidió a la comunidad no poner en riesgo su integridad, recordando que cruzar calles o avenidas con corrientes de agua puede ser peligroso, tanto para peatones como para conductores. “Se solicita a la ciudadanía permanecer resguardada en sus hogares o en una zona segura hasta que los niveles del agua disminuyan. Mantente informado por medios oficiales y evitar poner en riesgo tu seguridad”, alertó la dependencia poco antes de las 22:00 horas.

La Policía Municipal también emitió una alerta casi simultánea para pedir que las personas se alejaran de los cauces de agua. “Debido a las fuertes lluvias de esta noche, pedimos a quienes se encuentran cerca de arroyos y cauces pluviales del municipio de Mazatlán mantenerse en un espacio seguro y alejado para minimizar riesgos hasta que desciendan de manera natural”, decía el comunicado.



Lento descenso de niveles de agua Protección Civil compartió que las condiciones meteorológicas adversas que se han presentado son provocadas por la circulación del a tormenta tropical Ivo, cuya interacción con el monzón mexicano y diversos canales de baja presión mantienen la alta probabilidad de precipitaciones fuertes, con acumulados estimados de entre 50 y 75 milímetros, además de actividad eléctrica. Asimismo, señaló que esta combinación de factores podría retrasar el descenso de los niveles pluviales, sobre todo en zonas bajas y con deficiencias en el drenaje urbano, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.



Fase de auxilio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, informó que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Ivo dejaron el jueves severas afectaciones en Mazatlán, con inundaciones en vialidades, desbordamiento de canales y personas varadas en distintos puntos de la ciudad. Las precipitaciones comenzaron a registrarse en el puerto alrededor de las 20:00 horas y cerca de las 22:00 horas, la dependencia estatal continuaba en fase de auxilio. “Hay avenidas anegadas, hay canales desbordados y estamos auxiliando a mucha gente... reubicándolos porque están varados. En Mazatlán y el pronóstico de lluvia sigue”, señaló. “Tenemos aproximadamente como unas dos horas (en fase de auxilio)”.