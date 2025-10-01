$!Azotan fuertes lluvias con actividad eléctrica en Mazatlán

Las fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica que se presentaron la mañana de este miércoles provocaron inundaciones en las partes bajas de vialidades en este puerto y por instrucciones de Protección Civil se suspendieron las clases en Mazatlán y Escuinapa en el turno matutino. Fue cerca de las 5:20 horas cuando comenzaron a registrarse las fuertes precipitaciones pluviales acompañadas de rayos y truenos, por lo que el agua pluvial comenzó a correr hacia las partes bajas de las vialidades, por lo que algunos tramos de avenidas fueron cerrados a la circulación vehicular para evitar que los automóviles quedaran varados.







“Las avenidas que siempre se cierran de manera preventiva (fueron cerradas este 1 de octubre) como la María en el Fraccionamiento El Toreo, a la altura de Home Depot, lo que es Camarón Sábalo un tramo, lo que es la Insurgentes, en lo que es Lomas de Juárez acá por la Internacional”, dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado. Aunque dijo no tener a la mano la cantidad de lluvias que cayeron, expresó que no se reportaron inundaciones en viviendas por estas precipitaciones pluviales de la actual temporada. ”Sigue el pronóstico de lluvias moderadas en el transcurso del día, (por lo que se llama a la población a) que tenga precauciones básicamente, que siempre se informe de fuentes oficiales y que esté al pendiente de los niños, cuando se tengan precipitaciones pluviales que no los dejen que salgan a la calle”, añadió Osuna Tirado en entrevista.







También se recomienda a los automovilistas evitar circular por partes donde el nivel del agua está muy elevado para que sus unidades no queden varadas y a la ciudadanía se les pide que ante alguna emergencia pida apoyo al número telefónico 911. Por las fuertes lluvias que se presentaron principalmente entre las 5:20 y las 6:15 horas el Gobierno del Estado anunció que por instrucciones del Instituto Estatal de Protección Civil se suspendieron las clases en el turno matutino en los municipios de Mazatlán y Escuinapa.





Todavía después de las 8:00 horas se registraban inundaciones en tramos de las avenidas La Marina frente al Fraccionamiento El Toreo y en el entronque con la Avenida de los Andes, así como en la Avenida Camarón - Sábalo, cerca del edificio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, mientras que entre las avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán era poco el encharcamiento que se registraba, por lo que la circulación vehicular fluía libremente en ambos sentidos.