$!Azotan fuertes lluvias con tormenta eléctrica amplias zonas de Mazatlán este jueves

Fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica y rachas de viento azotan la mañana de este jueves 10 de septiembre amplias zonas de Mazatlán generando apagones en algunos sectores como en norte de la ciudad.
Fue poco antes de las 7:00 horas cuando comenzaron a escucharse los truenos por la zona rural al oriente y norte de este puerto, pero sí permitió que alumnas y alumnos, así como personal de secundaria que entran a esa hora llegaran a sus escuelas.
Sin embargo, minutos después la nubosidad de lluvia fue avanzando principalmente al norte de la ciudad donde se reportó la caída de fuertes lluvias acompañadas de rayos y truenos.
Dichas condiciones generaron fuertes encharcamientos en calles y avenidas y dificultaron el tránsito de vehículos y peatones y la llegada a escuelas y trabajos de quienes entran a las 8:00 horas.
Minutos después la lluvia se extendió a prácticamente todo el resto de la ciudad, aunque hasta antes de las 7:40 horas en algunas zonas de la parte sur del puerto era menos intensa que en el norte.
Hasta el momento no se han reportado afectaciones y cierres de vialidades a la circulación vehicular.
Dichas precipitaciones pluviales son generadas por condiciones climatológicas de la temporada, por lo que se recomienda a automovilistas manejar con precaución, con velocidad moderada ante pavimento resbaloso y no cruzar por zonas de cuerpos de agua con caudales fuertes para prevenir ser arrastrados por la corriente y en lugar de ello esperar en lugares altos y seguros a que disminuya el nivel del agua pluvial.
Del 15 de mayo al 30 de noviembre se tiene la Temporada de Ciclones Tropicales en el Océano Pacífico y en el caso de Sinaloa es durante septiembre y octubre donde se tiene más probabilidades de que se acerque o le impacte algún ciclón ya sea como depresión tropical, tormenta o huracán.