$!Azotan fuertes lluvias con tormenta eléctrica amplias zonas de Mazatlán este jueves

Fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica y rachas de viento azotan la mañana de este jueves 10 de septiembre amplias zonas de Mazatlán generando apagones en algunos sectores como en norte de la ciudad. Fue poco antes de las 7:00 horas cuando comenzaron a escucharse los truenos por la zona rural al oriente y norte de este puerto, pero sí permitió que alumnas y alumnos, así como personal de secundaria que entran a esa hora llegaran a sus escuelas.

Sin embargo, minutos después la nubosidad de lluvia fue avanzando principalmente al norte de la ciudad donde se reportó la caída de fuertes lluvias acompañadas de rayos y truenos. Dichas condiciones generaron fuertes encharcamientos en calles y avenidas y dificultaron el tránsito de vehículos y peatones y la llegada a escuelas y trabajos de quienes entran a las 8:00 horas. Minutos después la lluvia se extendió a prácticamente todo el resto de la ciudad, aunque hasta antes de las 7:40 horas en algunas zonas de la parte sur del puerto era menos intensa que en el norte.