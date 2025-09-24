$!Azotan fuertes lluvias y tormenta eléctrica a Mazatlán la noche de este miércoles

MAZATLÁN._ Fuertes lluvias acompañadas de una tormenta eléctrica azotan la noche de este miércoles a Mazatlán, generadas por los desprendimientos nubosos del huracán Narda en el Océano Pacífico en interacción con el monzón mexicano sobre el noroeste del país.
Durante la mañana y la tarde los desprendimientos nubosos estuvieron provocando lluvias intermitentes en algunas zonas de este municipio y del sur del estado, pero conforme fue avanzando la noche se incrementaron las presentaciones pluviales acompañadas de rayos y truenos.
Poco después de las 21;00 horas se intensificaron las lluvias y la actividad eléctrica en Mazatlán, por lo que el agua corrió hacia las partes bajas generando fuertes encharcamientos e inundaciones en vialidades.
Hasta cerca de las 22:00 horas no se han reportado afectaciones por inundaciones en este puerto.
Tanto el Coordinador Municipal de Protección Civil, Oscar Roberto Osuna Tirado como el encargado del Observatorio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua, Luis Torres, fueron a conocer que para el miércoles y jueves se pronosticaron para Sinaloa lluvias de moderadas a fuertes, de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado, generadas por los desprendimientos nubosos del huracán Narda en interacción con el monzón mexicano.
Recomendaron a la población mantenerse al pendiente de los boletines meteorológica que emitan las autoridades oficiales a través de las redes sociales y los medios de comunicación.