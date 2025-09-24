$!Azotan fuertes lluvias y tormenta eléctrica a Mazatlán la noche de este miércoles

MAZATLÁN._ Fuertes lluvias acompañadas de una tormenta eléctrica azotan la noche de este miércoles a Mazatlán, generadas por los desprendimientos nubosos del huracán Narda en el Océano Pacífico en interacción con el monzón mexicano sobre el noroeste del país.

Durante la mañana y la tarde los desprendimientos nubosos estuvieron provocando lluvias intermitentes en algunas zonas de este municipio y del sur del estado, pero conforme fue avanzando la noche se incrementaron las presentaciones pluviales acompañadas de rayos y truenos.

Poco después de las 21;00 horas se intensificaron las lluvias y la actividad eléctrica en Mazatlán, por lo que el agua corrió hacia las partes bajas generando fuertes encharcamientos e inundaciones en vialidades.

Hasta cerca de las 22:00 horas no se han reportado afectaciones por inundaciones en este puerto.