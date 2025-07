Los baches que se encuentran sobre la pista del aeropuerto de Mazatlán impidieron que este jueves un vuelo se retrasara dos horas por las reparaciones que se iban a hacer.

Desde la semana pasada, ya se habían hecho denuncias sobre el deterioro en la pista de aterrizaje del recinto.

Este jueves, el vuelo con destino a Monterrey se demoró porque la pista presenta baches y por seguridad los pasajeros fueron bajados a la terminal, narró el empresario Alfredo Ruelas Solís.

El ex dirigente empresarial dijo que al estar ya acomodados para despegar les informaron que tendrían que esperar.

”Ya estábamos acomodados y nos dijeron que teníamos que descender, ya nos íbamos, pero que había encerrado la pista por mantenimiento de un bache, y nos bajaron”, expuso.

De hecho, Noroeste recientemente reportó las primeras quejas de usuarios y del mismo personal, señalando del mal estado de las pistas y que por los grandes baches los vuelos se estaban demorando en salir y entrar y el aeropuerto no estaba dando explicaciones concretas y nos hicieron llegar fotografías de los baches que hay en la pista.

El empresario explicó que se encontraban dentro del edificio a la espera de que se retomara el vuelo.

”Ya estábamos a bordo y ya acomodados para irnos y el capitán habló por el sonido del avión y nos dijo que le daba pena el informar que no podíamos salir porque habían cerrado la pista por cuestión de que había un bache y obviamente por cuestión de seguridad que es primero, nos teníamos que quedar, esperar, y nos pidieron bajar del avión y ya tenemos dos horas esperando y eso que yo no llevo conexión, afortunadamente, sino los que tengan conexión, no sé qué estarán haciendo”.

En lo personal, narró que tenía citas de trabajo muy temprano y las tuvo que posponer porque lleva dos horas de retraso su vuelo.

”En mi caso, yo voy a Monterrey y tenía unas citas y, pues, ya las perdí. Por eso me iba temprano. Ya hablé para moverlas más tarde después de la comida. Pero insisto, primero la seguridad de uno y sí, y si el aeropuerto cerró y el capitán decidió no volar por los baches, yo le agradezco que nos tengan esa consideración por seguridad. Pero eso no debería pasar porque deberían estarle dando mantenimiento”.

Incluso, dijo estar sorprendido que pensaba que las pistas eran de concreto.

”Yo pensaba que las pistas eran de concreto y que no tan fácilmente se deberían dañar”.

Llamó a los organismos camarales para que gestionen que esto no pase por el turismo y por los que vienen y van a hacer negocios, como en su caso, al ser una vía de transporte muy importante.

El empresario se encuentra al igual que un grupo de personas que habían ya abordado el primer vuelo a Monterrey por tener citas de trabajo, pero los bajaron con el argumento de que no podían salir porque estaban tapando baches en la pista de aterrizaje y por seguridad tendrían se demoraría la salida.

Descartó conocer si hay más vuelos demorados, afectando a más pasajeros por el retraso.

”No sé si esto haya afectado a otros vuelos, porque te digo, estamos dentro del aeropuerto, no podemos ver alrededor, ni de los pasajeros de otros vuelos estén porque no puedan bajar o porque no puedan salir, no sé, pero aquí mi avión está aquí en tierra y no puedo salir, no puedo volar”, lamentó.

Platicó que cuando el capitán les avisó a bordo, la gente como que no podía creerlo por ser un aeropuerto internacional que está en plena temporada alta por ser vacaciones de verano.

Expresó estar consciente de que las lluvias pudieron dañar la pista.

”Y lo entiendo perfectamente bien, pero pues se da mantenimiento y se acabó, pero no para que nos dejen en tierra dos horas o más”.

En su opinión insistió que si se trata de priorizar la seguridad de los pasajeros demorando la salida de los vuelos está bien, pero no debería de pasar el que se descuide el estado de las pistas de aterrizaje de esta manera.

”Si no nos dejaron salir por seguridad en eso estoy totalmente de acuerdo, en el sentido de que primero tienen que reparar la pista, pero no debería ser esto, debería estar obviamente las pistas en perfecto estado y darles constantemente mantenimiento”, expresó.

Noroeste ha buscado la entrevista con el administrador del aeropuerto para saber de las condiciones del lugar y cuando contemplan aplicar un plan de mejoras, sin tener alguna respuesta.