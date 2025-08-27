$!Bachea Gobierno de Mazatlán calles en el Centro de la ciudad

Por las lluvias han salido más baches en las vialidades de Mazatlán, por lo que el Gobierno Municipal realiza este miércoles labores de bacheo en tramos de algunas calles del Centro de la Ciudad y en avenidas como la Gabriel Leyva. Dichas acciones se realizan a través de la Dirección de Obras Públicas y de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que en lo que va ya del programa Maz Bachetón que puso en marcha la actual administración municipal se han tapado cerca de 5 mil 525 baches, dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al supervisar las labores de bacheo en la calle Teniente José Azueta, entre las calles Melchor Ocampo y José María Morelos.

”El Programa Maz Bachetón es un programa permanente del Gobierno Municipal que se realiza a través de Obras Públicas y de Jumapam, trabajan las dos dependencias en toda la ciudad, en todas las colonias se está trabajando en programas de bacheo, hasta el momento llevamos, desde que inició nuestra administración, 5 mil 525 baches que han sido reparados”, añadió. ”Sabemos que hay muchos más en toda la Ciudad y bueno, seguimos trabajando muy duro para que en esta temporada de lluvias, que se han formado nuevos, se tenga una mejor movilidad ahora en el regreso a clases para las personas que se trasladan en automóvil y en camiones tengan una movilidad mejor, entonces queremos calles dignas para todos los mazatlecos, por eso mientras estemos en esta administración vamos a tenerlo siempre activo”.

Precisó que este día realizó trabajo de supervisión de bacheo y de reencarpetado en los tramos que así se requiere y se va estar trabajando simultáneamente en otros lugares de la ciudad. La Dirección de Obras Públicas Municipales ha tapado aproximadamente 3 mil 500 baches en lo que va de la actual administración y el resto los ha cubierto la Jumapam, dependencia que al inicio de este Gobierno se invirtió el equipo nuevo para bacheo como máquinas cortadoras, batidoras de cemento y compactadoras, y actualmente para estas labores solamente se destina la mano de obra y el material.