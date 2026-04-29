$!Bailan frente al mar para celebrar el Día Internacional de la Danza, en Mazatlán

Tras la convocatoria del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, bailarines hicieron latir el corazón de los asistentes y contagiaron a los asistentes al icónico parador fotográfico de las Letras de Mazatlán.

Diversos ritmos y coreografías llenaron de música y alegría donde nace el Malecón bajo el pretexto de festejar la danza y ser testigo del atardecer y la bahía mazatleca.

El punto de reunión fue las Letras de Mazatlán que se convirtieron en el epicentro de una celebración que confirmó que este puerto también está hecho de ritmos y danzas, pero sobre todo que es un productor de talentos.

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, a través del Centro Municipal de las Artes, celebró el Día Internacional de la Danza con una jornada llena de color y talento.

Cientos de personas se detuvieron para aprender algunos pasos o bien para disfrutar de la pasión de los estudiantes de la escuela de danza, que ahí se dieron cita en una tarde mágica.

Entre los participantes acudió el Ballet Folklórico, la técnica de la Escuela profesional de Danza y no podía faltar el experimentando Ballet de Mazatlán, con coreografía de Eduardo Blanco.