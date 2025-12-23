$!‘Baja y apagada’, califican pulmoneros a la temporada decembrina

MAZATLÁN._ Al igual que muchos sectores laborales de la ciudad, los conductores de pulmonías no han generado mucho trabajo que ayude en su sustento durante esta temporada decembrina, a la cual califican como “baja y apagada”.
Vicente Páez, trabajador de una de estas unidades, comentó que aunque se esperaba que el movimiento aumentara por la compras navideñas que hace la gente, su trabajo no fue mejor, pues el turismo tampoco tuvo un mayor crecimiento en la ciudad.
“Ha estado muy solo, muy apagado esto; quién sabe si es por lo que estamos pasando. Nosotros esperábamos que hubiera mucha gente para todo”, dijo Vicente Páez.
“Si ha llegado poquita gente, poco más que el mes pasado, pero no como esperábamos. Ojalá aumente el flujo de trabajo la semana que viene, si Dios quiere”, añadió.
Indicó que la llegada de turismo extranjero por medio de los cruceros internacionales sí representa un pequeño respiro para su labor, aunque sea solo por un día. Sin embargo, también buscan aprovechar la visita de los turistas nacionales.
“(Los cruceros) Sí nos beneficia, un poco; sí nos llegan los mismos guías con la gente. Sabemos que solo es un día pues, es nada más ir y salirse, pero ya con la gente nacional pues a veces la agarramos toda la semana, tres o cuatro días, y es mejor”.
El conductor mencionó que esperan tener una buena renta en lo que queda de diciembre, pues saben que en la cuesta de enero las cosas de complican un poco más. Es por eso que invita a las personas a visitar Mazatlán y disfrutar de todo lo que el puerto ofrece.