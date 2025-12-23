$!‘Baja y apagada’, califican pulmoneros a la temporada decembrina

MAZATLÁN._ Al igual que muchos sectores laborales de la ciudad, los conductores de pulmonías no han generado mucho trabajo que ayude en su sustento durante esta temporada decembrina, a la cual califican como “baja y apagada”.

Vicente Páez, trabajador de una de estas unidades, comentó que aunque se esperaba que el movimiento aumentara por la compras navideñas que hace la gente, su trabajo no fue mejor, pues el turismo tampoco tuvo un mayor crecimiento en la ciudad.

“Ha estado muy solo, muy apagado esto; quién sabe si es por lo que estamos pasando. Nosotros esperábamos que hubiera mucha gente para todo”, dijo Vicente Páez.

“Si ha llegado poquita gente, poco más que el mes pasado, pero no como esperábamos. Ojalá aumente el flujo de trabajo la semana que viene, si Dios quiere”, añadió.