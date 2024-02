Además de las lluvias registradas durante los últimos dos días en Mazatlán, también bajaron las temperaturas hasta los 9 y 10 grados Centígrados en la zona norte del área rural de este municipio la mañana de este viernes, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

“El pronóstico de lluvia está desde el día de ayer (jueves) se espera que se extienda hasta el día de mañana, aún posiblemente hasta la mañana del próximo día domingo, son lluvias ligeras a aisladas intermitentes durante todo el transcurso del día, el acumulado puntual que traemos hasta las 7:00 de la mañana del día de hoy es cerca de los 20 milímetros aproximadamente (20 litros por metro cuadrado)”, añadió.

“Se esperan otros 20 milímetros durante las próximas 24 horas sin mayores afectaciones hasta el momento ni en la zona urbana ni mucho menos en la zona rural”.

Precisó que estas condiciones son generadas por la entrada de humedad del Océano Pacífico, es típico que en la temporada invernal se presenten este tipo de lluvias también, el único inconveniente es que está un poquito frío por el descenso de la misma temperatura, pero de ahí en fuera no se tiene ningún problema.

Hasta el momento no se ha requerido entregar apoyo a habitantes de este municipio por el descenso de las temperaturas, continuó.

“El reporte que tenemos hasta este momento por parte de las comisarías y sindicaturas específicamente en la zona rural norte donde se ha sentido un poco más el descenso de la temperatura estamos hablando de que han registrado temperaturas de cerca de los 9, 10 grados Centígrados aproximadamente la mañana del día de hoy, pero no hemos tenido ninguna necesidad, hasta este momento, de brindar alguna atención o de trasladar a alguna persona vulnerable a algún espacio temporal”, expresó el Coordinador Municipal de Protección Civil.

“Estamos listos en dado caso que así se requiera o sea necesario por parte del Sistema DIF Municipal estrechamente coordinados para brindar esta atención”.

Precisó que las temperaturas de entre 9 a 10 grados se registraron la mañana de este viernes en comunidades de la zona serrana norte como La Noria, Pichilingue, San Marcos.

Por ello recomendó a la población antes que nada salir abrigada de casa, poner cuidado y atención en los bebés y adultos mayores y ante el primer signo o síntoma que tenga alguna persona de algún malestar respiratorio debe acudir ante el médico de cabecera.

También dijo que el Puerto de Mazatlán no tiene restricción a la navegación ni mucho menos a cierre de playas temporal, el mar está en calma, pero por el ambiente frío la gente no se anima a meterse a bañar. Además dio a conocer que por las lluvias no ha sido necesaria cerrar ninguna vialidad al tránsito vehicular.

“La única vialidad que tenemos un poquito de incremento de volumen de agua es precisamente la del Toreo (Avenida la Marina), afuera de Home Depot, pero no ha presentado ningún riesgo y hablamos de que está por debajo de la banqueta”, expresó el Coordinador Municipal de Protección Civil.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este 16 de febrero lluvias puntuales muy fuertes de entre 50 a 75 milímetros en Sinaloa y otras entidades del País.