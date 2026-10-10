$!Bajo protocolos de seguridad, familiares comienzan a ingresar al Penal El Castillo, en Mazatlán

Las visitas de familiares de personas privadas de la libertad ya fueron permitidas este sábado 10 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, aunque el ingreso se realiza bajo condiciones especiales debido a las revisiones de seguridad que continúan en el recinto. Así lo informó César Ramírez Huerta, director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quien señaló que el horario de visita se extendería hasta las 14:00 horas para facilitar el acceso de los familiares. Ramírez Huerta explicó que las revisiones y el ingreso se organizaron de manera extraordinaria, con periodos de entre dos y tres horas, mientras las autoridades avanzan en los procedimientos de seguridad, destacando que este domingo 11 de octubre también se permitirá el acceso de visitantes durante un periodo similar.







“Ahorita de momento vamos a trabajar de dos a tres horas porque tenemos que seguir haciendo los protocolos de seguridad y de revisión dentro del centro penitenciario. Y el día de mañana también, otras dos o tres horas con muchísimo gusto”, comentó. “Ahorita por cuestiones de revisión, queremos rápidamente normalizar el centro penitenciario, garantizar la seguridad y que las revisiones nos lleven a normalizar todo ya completamente”, agregó. El funcionario precisó que los familiares que cuenten con la credencial específica para ingresar al penal podrán pasar por un procedimiento más rápido, mientras que quienes únicamente presenten su credencial de elector deberán acudir a un módulo para tramitar un pase de visita.







“Los que tengan su credencial de familiar, es más rápida la revisión. Los demás van a poder ingresar, claro que van a poder ingresar, pero tienen que pasar por un pase”, declaró. Durante la atención a los familiares, el director pidió que quienes cuenten con la credencial de visitante pasen al frente para agilizar el procedimiento, ante la cantidad de personas que esperaban ingresar. “Aquellos que tengan su credencial de familiar, pasen al frente para hacer más rápido esto”, manifestó. Ramírez Huerta respondió a los cuestionamientos sobre las demoras para ingresar y señaló que la falta de una credencial de familiar tramitada correctamente obligaba a realizar un procedimiento adicional.





