$!Bambina, Teo y Benito, venaditos cola blanca, reciben atención en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ El Hospital de Fauna Silvestre del Gran Acuario Mazatlán tiene bajo su resguardo a tres venaditos cola blanca: Bambina, Teo y Benito.
El pequeño Benito llegó hace apenas unas semanas, con tan solo unas horas de nacido. Su madre huyó luego de ser asustada por un perro, dejándolo solo.
Trabajadores de un área cercana lo encontraron, conscientes de su vulnerabilidad, avisaron a las autoridades de Profepa y el equipo de Bienestar Animal del Gran Acuario acudieron a su rescate.
Desde su llegada, el equipo de veterinaria brindó atención permanente las 24 horas para garantizar su recuperación y desarrollo.
Hoy, a punto de cumplir cinco semanas, Benito se encuentra saludable, mostrando su carácter noble y los característicos lunares blancos de los cervatillos.
Su presencia en las instalaciones recuerda que detrás de cada rescate existe una historia, pero también una oportunidad para preservar la vida silvestre.
En este propósito, el próximo 22 de noviembre se llevará a cabo Run Wild 2026, una carrera con causa cuyos fondos serán destinados al Hospital de Fauna Silvestre del Gran Acuario, para continuar brindando atención, recuperación y una nueva oportunidad de vida a ejemplares que lo necesitan.