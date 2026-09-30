$!Bambina, Teo y Benito, venaditos cola blanca, reciben atención en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ El Hospital de Fauna Silvestre del Gran Acuario Mazatlán tiene bajo su resguardo a tres venaditos cola blanca: Bambina, Teo y Benito.

El pequeño Benito llegó hace apenas unas semanas, con tan solo unas horas de nacido. Su madre huyó luego de ser asustada por un perro, dejándolo solo.

Trabajadores de un área cercana lo encontraron, conscientes de su vulnerabilidad, avisaron a las autoridades de Profepa y el equipo de Bienestar Animal del Gran Acuario acudieron a su rescate.