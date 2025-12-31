Banco de Alimentos de Mazatlán atendió a 600 familias más en 2025 por desplazamientos e inseguridad

MAZATLÁN._ Durante 2025, el Banco de Alimentos de Mazatlán benefició a 600 familias más, ante la gran necesidad alimentaria que existe por los desplazamientos constantes de poblaciones, a raíz de la inseguridad que priva en Sinaloa.

La directora del Banco de Alimentos de Mazatlán, Ana Margarita Aceves Sánchez, lamentó que cada vez sean más las familias que requieren apoyo alimentario.

Por ello, solicitó el apoyo de la Iniciativa Privada, ya que la institución que dirige no cuenta con respaldo gubernamental.

Actualmente, el Banco de Alimentos apoya de manera mensual a cerca de 9 mil 800 familias con paquetes alimentarios, desde San Ignacio hasta Escuinapa.

Sin embargo, Aceves Sánchez reconoció que el último año ha sido especialmente complejo debido a la violencia y a la recesión económica, factores que han provocado el desplazamiento de familias que llegan a la ciudad sin recursos básicos para subsistir.

Admitió que, aunque la necesidad ha crecido, la capacidad de donación de los empresarios también se ha visto afectada.

“Los empresarios de Mazatlán son muy solidarios, pero ya empiezan a sentir la recesión de todo lo que están pasando, y sí ha sido un año complicado en donaciones. Igual las mismas empresas no producen tanto y no tienen tantas mercancías que puedan donar, entonces es todo un círculo esto”, señaló.

En promedio, el Banco de Alimentos rescata alrededor de 67 toneladas de alimentos al mes, lo que representa cerca de 800 toneladas al año, las cuales se distribuyen entre las familias censadas.

Los productos que más se recuperan son frutas, verduras, pan y abarrotes, entregándose entre dos y tres kilos por familia.

La directora reiteró que, sin precisar cifras, varias empresas han reducido sus donativos al cierre del año, debido a que también enfrentan una situación económica complicada.

En 2025, el Banco de Alimentos de Mazatlán repartió 4 mil 600 paquetes alimentarios de manera mensual, beneficiando a más de 9 mil 800 personas de 33 comunidades locales, 12 comunidades foráneas y tres instituciones de asistencia social que operan en la ciudad.

Aceves Sánchez destacó que el padrón de beneficiarios creció en 600 familias nuevas.

“El año pasado empezamos enero apoyando a 9 mil 200 familias y ahora cerramos en alrededor de 9 mil 800 beneficiarios. Sí, tuvimos un crecimiento de población”.

Adelantó que para 2026 se podría alcanzar los 10 mil beneficiarios que presentan algún tipo de inseguridad alimentaria, principalmente en comunidades de la periferia de Mazatlán y zonas foráneas como Villa Unión, El Roble, Concordia, comunidades cercanas a Escuinapa, El Vainillo y Pichilingue, atendiendo a cinco municipios que abarcan desde San Ignacio hasta Escuinapa.

Este año, añadió, fue posible atender a 600 familias más en situación de emergencia alimentaria en zonas rurales y periféricas, gracias al apoyo de empresas que donan productos que ya no pueden ser comercializados.

“La mayor parte del alimento que se dona es alimento que se rescata que por alguna otra razón no puede ser apto para comercializarlo, pero apto para el consumo humano”, explicó.

La directora detalló que el Banco de Alimentos mantiene alianzas con cadenas comerciales como Walmart, Soriana y Casa Ley, además de atuneras, Café El Marino, Lala y empresas agrícolas, cuyos excedentes son rescatados diariamente mediante convenios establecidos.

Finalmente, Aceves Sánchez señaló que uno de los principales proyectos que tienen en puerta es contar con nuevas bodegas que permitan conservar los alimentos en mejores condiciones y con mayor frescura.