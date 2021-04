$!Banco de Alimentos lanza campaña Bigotes de Leche

“Yo sé que vamos a llegar a más de mil litros de leche, esa es la meta, pero sé que la vamos a rebasar. Exhortamos e invitamos que se sumen así como nos han ayudado en otras campañas como las tapas para el cáncer, la donación de cabello, la esterilización de perros ”, dijo Ninfa Padrón durante la rueda de prensa.

Por su parte, Jennifer Aceves explica que el Banco de Alimentos no solo atiende a personas vulnerables de Mazatlán, si no que se incluye gente de El Rosario, San Ignacio y Escuinapa.

Además de explicar que buscan donaciones de leche porque es lo que menos tienen, es el alimento que menos les donan sus colaboradores, y que es indispensable sobre todo para los niños que forman parte de sus beneficios.

Paul Luke, de Club Venados, dijo que el equipo no sólo está para entretener a los mazatlecos, si no colaborar con este tipo de causas sociales, agregó que pos su parte hará una aportación, aunque no especificó cantidad alguna.