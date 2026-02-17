$!Bandas musicales animan la fiesta carnavalera en la Plazuela Machado

La música de banda y el ambiente festivo se hicieron sentir con fuerza en la Plazuela Machado, donde agrupaciones sinaloenses pusieron el ritmo y la alegría durante el quinto día de actividades del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026. Fueron dos bandas las encargadas de amenizar la noche, logrando que tanto locales como turistas salieran a la pista improvisada para bailar al ritmo de los temas más populares del regional sinaloense, sin importar la edad o el cansancio de varios días de celebración.





Uno de los grupos se instaló sobre el tradicional kiosco de la Machado, mientras que la otra agrupación lo hizo sobre la calle Carnaval, recibiendo con música a los visitantes que llegaban a la zona con la intención de disfrutar de un momento de diversión entre amigos y familia. El ambiente se vio reforzado por la buena actividad en los restaurantes de la zona, donde mesas llenas de comensales degustaban pizzas, snacks y cervezas frías; además de los locales que ofrecían sus productos a altas horas de la noche, apoyando las ventas en el Centro Histórico del puerto.



