$!Bañistas abarrotan las playas de Mazatlán este Sábado de Gloria

Dijo que el Operativo de Bioseguridad Nueva Normalidad Semana Santa 2021 se brinda seguridad en playas y ríos fuera de Mazatlán que se atienden con elementos de Protección Civil, con apoyo de la Guardia Nacional y Secretaría de Marina y si se llama para una emergencia acuden rescatistas de la agrupación a su cargo.

Se recomienda que antes de meterse al mar le pidan información de las condiciones de las playas, en dónde sí se pueden meter o dónde no, que lo hagan con ropa ligera, que no se metan en estado de ebriedad ni después de ingerir alimentos, que no se acerquen a zonas rocosas ni se metan al mar después de las 19:00 horas.