Las fuertes lluvias en los últimos días, así como la corriente que viene de otros sectores, han hecho que el Río Presidio tenga un alto nivel, aunque no todo ha sido para bien, pues hace poco se rompió un ducto que abastecía de agua a Villa Unión, por lo que sus habitantes se quedaron sin agua.

El río presentaba una corriente un tanto fuerte, sin embargo, eso no importó a los visitantes que hasta con clavados se lanzaron al agua por diversión.



CONTINÚA LA ESCASEZ DE AGUA

Este lunes 26 de agosto se cumplen dos semanas desde que una tubería que abastecía de agua a Villa Unión se rompió por el flujo en el Río Presidio. Desde entonces, los habitantes de la sindicatura han tenido que obtener el líquido con las pipas que les entrega Jumapam, aunque a veces resulta suficiente.

Fernanda Torres, habitante de Villa Unión desde hace 30 años, señaló que por esta situación no ha tenido el agua suficiente para hacer sus labores cotidianas durante este tiempo, esto sumado a que las pipas no los visiten muy seguido.

“Mañana (lunes) exactamente se cumplen dos semanas de que no hay agua aquí en Villa Unión; pero no hay agua en cuestión porque se rompió la tubería, ya que dejó de haber agua como dos días antes de que se rompiera la tubería; habían cortado el suministro porque creo que iban a hacer algo ahí, pero no hubo agua en todo el día, y al día siguiente regresó, pero un día después fue cuando pasó lo de la tubería, eso ya hace dos semanas”, manifestó.

“Lo que están haciendo es que vienen pipas y le traen agua a las personas, pero obviamente no alcanza para todas las casas; al menos aquí en mi casa ha venido la pipa dos veces en dos semanas, imagínate, alcanza poco o nada para hacer el aseo, lavar los trastes y el baño”.