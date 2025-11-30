$!Bañistas aprovechan el día nublado para pasar un momento en las playas de Mazatlán

Gracias a la presencia de un cielo nublado y ausencia de sol, grupos de familias y amigos acudieron este domingo a las playas de Mazatlán, donde se registró una afluencia moderada de bañistas que aprovecharon el clima fresco para convivir y relajarse frente al mar.
El puerto vivió un fin de semana con buen movimiento turístico, impulsado por eventos de alta afluencia como el Gran Maratón Pacífico y un Torneo nacional de futbol, que en conjunto atrajeron a cerca de 30 mil visitantes entre competidores y acompañantes.
A pesar de que algunos vialidades como Avenida del Mar y Camarón Sábalo fueron cerradas desde tempranas horas debido al Maratón, sí se pudo observar a algunos turistas paseando, desayunando y tomando fotografías del paisaje costero.
Durante un recorrido realizado por Noroeste, se constató que distintas zonas de playa recibieron a bañistas que aprovecharon la temperatura agradable para entrar al mar. Y aunque la zona turística no lució completamente llena, los visitantes disfrutaron su último día en el puerto antes de regresar a sus ciudades de origen.
MAREA BAJA PROVOCA MÁS EROSIÓN EN ZONAS DE PLAYA
Por otra parte, este día también se apreciaron áreas de la franja costera con erosión en la arena, un fenómeno intensificado por la marea baja y por la acción combinada de corrientes y olas que arrastran sedimentos mar adentro. Dichos factores se presentaron principalmente en Olas Altas.
Cabe recordar que este fenómeno de la erosión de playa ya se había presentado antes con las marejadas que dejó el huracán Priscilla hace más de un mes, mismas que aceleraron el deterioro de la franja costera, dejando al descubiertos varios huecos en la arena y el desgaste del litoral.