$!Bañistas aprovechan el día nublado para pasar un momento en las playas de Mazatlán

Gracias a la presencia de un cielo nublado y ausencia de sol, grupos de familias y amigos acudieron este domingo a las playas de Mazatlán, donde se registró una afluencia moderada de bañistas que aprovecharon el clima fresco para convivir y relajarse frente al mar. El puerto vivió un fin de semana con buen movimiento turístico, impulsado por eventos de alta afluencia como el Gran Maratón Pacífico y un Torneo nacional de futbol, que en conjunto atrajeron a cerca de 30 mil visitantes entre competidores y acompañantes.







A pesar de que algunos vialidades como Avenida del Mar y Camarón Sábalo fueron cerradas desde tempranas horas debido al Maratón, sí se pudo observar a algunos turistas paseando, desayunando y tomando fotografías del paisaje costero. Durante un recorrido realizado por Noroeste, se constató que distintas zonas de playa recibieron a bañistas que aprovecharon la temperatura agradable para entrar al mar. Y aunque la zona turística no lució completamente llena, los visitantes disfrutaron su último día en el puerto antes de regresar a sus ciudades de origen.





