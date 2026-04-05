$!Bañistas no abandonan las playas de Mazatlán durante el cierre de la Semana Santa

A pesar de que este domingo marcó el inicio del regreso de miles de vacacionistas a sus lugares de origen, las playas de Mazatlán continuaron registrando una notable afluencia de bañistas, quienes aprovecharon las últimas horas de vacaciones para disfrutar del sol, la arena y el mar.
Aunque la asistencia no alcanzó los niveles observados durante el Viernes Santo y Sábado de Gloria, la franja costera del puerto mantuvo una presencia constante de visitantes, con grupos de familias y amigos instalados a lo largo del malecón, dando un cierre digno a la Semana Santa 2026.
Desde temprana hora, el ambiente se hizo presente con niños construyendo castillos de arena, padres de familia conviviendo con sus hijos y jóvenes cargando hieleras para instalarse frente al mar, en una jornada marcada por la convivencia y el disfrute del tradicional ambiente “pata salada”.
En la zona costera, los restaurantes también reflejaron una buena afluencia de comensales, quienes aprovecharon para degustar platillos típicos como pescado frito, camarones y especialidades zarandeadas. En tanto, los músicos locales comenzaron a ofrecer sus servicios sumando un toque festivo para quienes decidieron extender la celebración.
Playas como Playa Pinitos, Olas Altas, Playa Gaviotas y la Zona Dorada registraron un flujo importante de bañistas durante este domingo, consolidándose como algunos de los puntos más concurridos del destino. Esta situación también provocó que el tráfico en Avenida del Mar y Camarón Sábalo fuera más tardado.
Asimismo, la seguridad de los visitantes se mantuvo como una prioridad, con la presencia constante de salvavidas del Escuadrón Acuático, quienes realizaron recorridos tanto a pie como en cuatrimotos a lo largo de las playas, brindando vigilancia y atención ante posibles casos de quemadores en el mar.
Con el inicio de la Pascua y próximas actividades de la Semana de la Moto, el puerto cerró una Semana Santa con alta participación turística, en la que sus playas volvieron a posicionarse como el principal atractivo para miles de visitantes nacionales.