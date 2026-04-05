$!Bañistas no abandonan las playas de Mazatlán durante el cierre de la Semana Santa

A pesar de que este domingo marcó el inicio del regreso de miles de vacacionistas a sus lugares de origen, las playas de Mazatlán continuaron registrando una notable afluencia de bañistas, quienes aprovecharon las últimas horas de vacaciones para disfrutar del sol, la arena y el mar.

Aunque la asistencia no alcanzó los niveles observados durante el Viernes Santo y Sábado de Gloria, la franja costera del puerto mantuvo una presencia constante de visitantes, con grupos de familias y amigos instalados a lo largo del malecón, dando un cierre digno a la Semana Santa 2026.

Desde temprana hora, el ambiente se hizo presente con niños construyendo castillos de arena, padres de familia conviviendo con sus hijos y jóvenes cargando hieleras para instalarse frente al mar, en una jornada marcada por la convivencia y el disfrute del tradicional ambiente “pata salada”.