‘Barrido’ para limpiar la Playa Pinitos de vendedores y otras zonas debe acelerarse: Operadora

Ante el anunció hecho por Marco Antonio Moreno León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de que está por empezar a ordenar algunas playas invadidas con vendedores de sombrillas, mesas, sillas y negocios de comida, tanto en Playa Pinitos como a lo largo del litoral de Mazatlán, el director de la Operadora y Administradora de Playas, Ángel García Contreras, propuso que también debe ponerle candados a las opiniones favorables con estudios de capacidad de carga por parte del municipio para detener la invasión y daños a litorales costeros.

“Hoy, el Reglamento de Planeación y de Construcción, pues a todo el que solicita se la da nada más con una leyenda que dice, ‘Este no es un permiso, es una opinión técnica’ y casualmente eso es lo que solicita la Semarnat para otorgar permisos”, señaló.

Entonces, agregó, con el estudio de capacidad de carga se determinaría en el pedazo de playa que hay los servicios que se requieren y en función de eso el Ayuntamiento pudiera dar una factibilidad.

Mientras tanto, la marejada persiste en las playas y los propietarios de palapas no han podido retirar el muro y pilotes de concreto que dos palapas sin permiso instalaron para ampliarse y por lo que fueron clausuradas, confirmó Marco Antonio Moreno León, delegado de Profepa en Sinaloa.

Tampoco ha llegado la notificación al Ayuntamiento, dijo el director de la OAP.

“La notificación debe llegar al Ayuntamiento aunque este es un proceso legal que está siguiendo la Profepa desde que levantó el acta administrativa, desde que su departamento jurídico determinó las sanciones y desde que una autoridad, en este caso jurisdiccional, determinó. Entonces, yo creo que debe estar en proceso de recibirse la notificación”.

Sobre el ordenamiento que contempla aplicar Profepa a las playas, dijo que debería de adecuarse a un nuevo reglamento.

E insistió como ejemplo que se empiece por realizar un estudio de capacidad y establecerlo en el convenio de coordinación fiscal para impedir que se repita la aglomeración de vendedores en lo que se convirtió la Playa Pinitos.

Indicó que debería establecerse que para que den una opinión favorable del Ayuntamiento se ocupa tener un estudio de capacidad de carga de cada playa para impedir que se hagan esas aglomeraciones.

“Una forma para regular ese crecimiento, el Ayuntamiento a través de las opiniones técnicas que se emiten podría terminarse en el reglamento que ya no se den a quien lo solicite, sino en función de la capacidad de carga que determine cada playa para que no se nos convierta en lo que son hoy”, dijo Contreras García.