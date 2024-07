Tras la desaparición del licenciado José Ángel Hernández Olvera, reportada por sus familiares desde el pasado domingo, desde el Colegio de Abogados “Genaro Estrada”, su presidenta, Adriana Morales Acuña, condenó el hecho y a título personal y en nombre de sus agremiados, exigió un alto a los ataques que han recibido.

“Ya basta de tanta impunidad, de tantos ataques al gremio de la abogacía, porque recordemos lo que desgraciadamente ha sucedido con otros colegas”, señaló.

“Como el licenciado Sánchez Morán, como el licenciado José Luis Guevara, como el juez Samano Bazúa, donde a la fecha no ha habido responsables, no se ha esclarecido los hechos, no ha habido información al respecto, no queremos que esto vuelva a suceder con nuestro colega”.