Basura acumulada en ductos pluviales dificulta desalojo de agua durante lluvias en Mazatlán

La acumulación de basura doméstica, hojarasca y otros residuos en canales y ductos pluviales continúa representando uno de los principales problemas para el desalojo del agua durante las lluvias en el puerto, informó Obras Públicas de Mazatlán, dependencia que desde el martes inició las labores preventivas de limpieza ante las precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Vance.

Martín Gallardo Noriega, titular de la dependencia señaló que, ante el pronóstico de lluvias, personal de la dependencia intensificó los trabajos de limpieza y desazolve en distintos puntos de la ciudad, principalmente en aquellos donde suelen presentarse acumulaciones de agua por obstrucciones en el sistema pluvial.

Entre las zonas atendidas durante la mañana de este miércoles 28 de octubre se encuentran las avenidas Cruz Lizárraga e Insurgentes, particularmente en el sistema de drenaje que desemboca hacia la zona de Valentino’s, donde fue necesario retirar basura acumulada para permitir la circulación del agua.

“Desde el día de ayer estuvimos trabajando en la limpieza de los canales y en la limpieza de algunos ductos pluviales. Sabíamos que se aproximaba la lluvia, entonces nos abocamos a eso”, comentó. “Hoy en la mañana estuvimos trabajando en la avenida Cruz Lizárraga, en la avenida Insurgentes también, donde está el tema del pluvial que va hacia el Valentino’s”, agregó.

Gallardo Noriega detalló que, además de la basura acumulada, el nivel de la marea influyó en el desfogue del agua, por lo que una vez que descendió fue posible intervenir los ductos y retirar los residuos que impedían su funcionamiento.

“En cuanto bajó la marea, destapamos los ductos y el agua fluyó correctamente. ¿Qué encontramos? Mucha basura. Encontramos mucha basura, hojarasca dentro de las rejillas, la retiramos y el agua fluyó como debe de fluir”, declaró.

A pesar de las obstrucciones detectadas, el funcionario aseguró que los cárcamos pluviales de la ciudad operaron correctamente durante las precipitaciones, sin que se identificaran fallas en su funcionamiento.

Sin embargo, durante las inspecciones se localizó una rejilla dañada a la altura del cárcamo de Conapesca, la cual fue reparada, mientras que otras estructuras ubicadas en las inmediaciones de la avenida Insurgentes continúan siendo intervenidas debido a reportes previos sobre sus condiciones.

“Revisamos los cárcamos pluviales, estuvieron funcionando correctamente, no ha habido ningún problema con ese tema. Encontramos una rejilla dañada a la altura del cárcamo de Conapesca, ahorita ya la corregimos, ya la trabajamos”, manifestó.

“También estamos trabajando en rejillas pluviales que están en Insurgentes, estamos reparando todas las rejillas que están en esa zona, ya nos habían reportado”, añadió.

El director de obras públicas mencionó que actualmente, la dependencia realiza una segunda jornada de limpieza en los canales pluviales del municipio, debido a que algunos de los que fueron intervenidos durante los primeros meses del año nuevamente presentan acumulaciones de basura, vegetación y sedimentos.

“Seguimos limpiando canales, estamos dando ya la segunda vuelta de todos los canales pluviales que tenemos aquí en la ciudad. Estamos volviendo a limpiar los canales que iniciamos a limpiar en enero, febrero o marzo, ya se encuentran con un poquito de basura”, dijo.

En ese sentido, advirtió que una de las principales complicaciones durante las lluvias ocurre cuando las bolsas de basura son arrastradas hacia las rejillas y ductos pluviales, ya que pueden bloquear completamente el paso del agua y provocar inundaciones mientras continúan las precipitaciones.

Además, explicó que estas situaciones resultan especialmente complicadas para las cuadrillas municipales, debido a que no es posible enviar trabajadores a retirar las obstrucciones mientras existen corrientes de agua que ponen en riesgo su integridad.

“Cuando un ducto pluvial se llena de bolsas de basura es bien difícil que el agua corra, de hecho, el agua no corre. Y hasta que no deja de llover nosotros lo podemos visualizar. Entonces se inunda mientras está lloviendo y no podemos arriesgar al personal a bajarlo”, mencionó.

Como ejemplo de la cantidad de residuos que llegan a acumularse en esta infraestructura, Gallardo Noriega mencionó los trabajos realizados en el canal del Arroyo Jabalíes, cerca de la Escuela Secundaria Técnica Industrial, donde durante varios meses se desarrollaron labores de limpieza para retirar grandes cantidades de basura y material sedimentado.

“Yo creo que muchísimas toneladas. Solamente en un canal, que es el canal que hicimos un contrato cerca de la escuela ETI, que es el Jabalíes, fue un trabajo que duramos meses viéndolo, trabajamos bastante en ello y sacamos muchísimas toneladas”, manifestó.

Asimismo, detalló que los residuos encontrados no solamente corresponden a basura doméstica y hojarasca, sino también a materiales y sedimentos que son arrastrados por las corrientes desde las partes altas de la ciudad, particularmente desde sectores como La Foresta.

Mencionó que estos materiales terminan depositándose en los tramos revestidos de concreto, donde se acumulan y reducen la capacidad de conducción del agua, por lo que deben retirarse periódicamente para mantener el funcionamiento de los canales.

“De todo encontramos, basura doméstica, hojarasca, inclusive del mismo material del canal. Material del canal que viene desde aguas arriba, que viene desde La Foresta, recorre toda la zona y llega hasta acá, hasta abajo. Y como acá está pavimentado o está recubierto de concreto, ahí se queda todo y de ahí estamos sacando muchísimo material”, expresó.

Ante esta situación, el director de obras públicas hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las labores preventivas, evitando depositar basura en los márgenes de los canales y respetando los días establecidos para la recolección de residuos domésticos.

“Pedirles a la ciudadanía, el llamado es que nos apoyen en no dejar basura arriba del hombro del canal, o no sacar la basura, tal vez, el día que no les corresponde, ya que eso nos afecta mucho”, declaró.

Finalmente, Gallardo Noriega señaló que los trabajos de limpieza y mantenimiento continuarán en los diferentes canales y sistemas pluviales de Mazatlán, con el objetivo de retirar las nuevas acumulaciones de residuos y mantener despejadas las estructuras encargadas de conducir el agua durante las precipitaciones.