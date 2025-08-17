$!Basura y maleza se acumulan en el Arroyo Jabalines pese a jornada de limpieza

MAZATLÁN._ Luego de que el sábado una cuadrilla realizó labores de limpieza y poda en una parte del mangle del Arroyo Jabalines, este domingo se observaron restos de ramas que todavía se encuentran en los costados del cuerpo de agua, además de basura arrastrada por la corriente.
La poda a los brazos del manglar se llevó a cabo cerca del puente que conecta la calle Framboyanes de la colonia Jacarandas con la calle Zeuss de Villa Satélite, donde sigue amontonada la maleza y parte de los árboles cortados.
En un nuevo recorrido realizado por Noroeste este domingo se observó cómo el lugar vuelve a estar sucio, pues sumado a los restos de ramas y hojas, también se agrega la basura que la gente arroja al lugar, como es el caso de una montañita de escombro cerca de los arbustos.
Otro aspecto a destacar es la gran cantidad de basura que la corriente del arroyo trae a esta zona, la cual provoca que se atore en los manglares y genere contaminación.
Este problema también se presenta en los laterales del Estero del Infiernillo, principalmente entre el puente de la avenida Río Piaxtla.
Después de la limpieza del sábado, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez mencionó que en ningún momento se estuvo haciendo una tala ilegal del mangle, sino que fue una poda autorizada debido al apoyo que solicitaron los vecinos de Jacarandas ante el riesgo que generaba para peatones la invasión del mangle a la avenida.
Se desconoce si el personal de Gobierno municipal continuará limpiando y podando estos espacios durante la temporada actual, ya que el propio Gobernador Rubén Rocha Moya habló sobre solicitar permisos para quitar una parte del manglar y así evitar que la colonias aledañas al cause pudieran inundarse.