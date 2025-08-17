$!Basura y maleza se acumulan en el Arroyo Jabalines pese a jornada de limpieza

MAZATLÁN._ Luego de que el sábado una cuadrilla realizó labores de limpieza y poda en una parte del mangle del Arroyo Jabalines, este domingo se observaron restos de ramas que todavía se encuentran en los costados del cuerpo de agua, además de basura arrastrada por la corriente.

La poda a los brazos del manglar se llevó a cabo cerca del puente que conecta la calle Framboyanes de la colonia Jacarandas con la calle Zeuss de Villa Satélite, donde sigue amontonada la maleza y parte de los árboles cortados.

En un nuevo recorrido realizado por Noroeste este domingo se observó cómo el lugar vuelve a estar sucio, pues sumado a los restos de ramas y hojas, también se agrega la basura que la gente arroja al lugar, como es el caso de una montañita de escombro cerca de los arbustos.

Otro aspecto a destacar es la gran cantidad de basura que la corriente del arroyo trae a esta zona, la cual provoca que se atore en los manglares y genere contaminación.