Batallan productores ante bajos niveles de captación de agua de las presas

MAZATLÁN._ Ante el bajo nivel de captación de agua de las presas, principalmente en las del norte de Sinaloa, la producción de maíz es baja y seguramente debe haber muerte de ganado por deshidratación, expuso el presidente del Frente de Defensa de Productores y Campesinos Sinaloenses, Héctor Mario García Olvera.

“Es bastante (la sequía), las presas del norte están muy secas y estamos batallando totalmente, las producciones de maíz son bajas y las de frijol también crecieron un poquito porque nos fuimos por el frijol, pero no hay tanto frijol tampoco, estamos muy incapacitados de agua”, señaló.

“Los cultivos como un 50 por ciento, pienso yo que sí nos bajaron las producciones en lo que es la alimentación del estado como maíz; la producción de mango también debe venir un poco baja por la falta de humedad en los subsuelos, no hay humedad... en todo Sinaloa está igual, tenemos crisis de agua”.

El líder agrario dijo que como opciones ante la escasez de agua se ha sembrado frijol además de agave, que aguanta más la sequía en las partes más remotas de la sierra; y en las partes bajas se han aprovechado sembrando lo que más demanda el mercado, como frijol, maíz, chile, tomate y mango.

Hay varios productores que sí lo van a pensar para iniciar el siguiente ciclo de siembra y ojalá este año que viene sea mejor para ser más autosuficientes en alimentación en Sinaloa, reiteró García Olvera.

“La ganadería es la más castigada porque es la que está por decir así en una cuenca más seca, la parte de la sierrita donde no hay humedad, donde el forraje crece con la pura lluvia y si no hay lluvia pues no hay forraje, ¿qué haces con tu ganado? Tienes que vender unas para darle de comer a otras”, continuó.

“Sí debe de haber muerte de ganado por deshidratación”.