$!Belleza, carisma y alegría toman las calles con ‘Los Nuevos Rostros 2026’ de Gran Plaza Mazatlán

Una tarde llena de belleza, entusiasmo y espíritu festivo se vivió durante la manifestación de “Los Nuevos Rostros 2026” de Gran Plaza Mazatlán, en la que las 11 candidatas al título recorrieron algunas de las principales avenidas de la ciudad. Con una gran sonrisa como carta de presentación, Nicole Meléndez, Alondra Aquino, Gisell Roldán, Blanca Ibarra, Britani García, Ivana Pérez, Fátima León, Pamela García, Yelenna Cortés, Daniela Lizárraga y América Jiménez, subieron a sus respectivos carros alegóricos para mostrar ante el público su carisma, personalidad y proyección.







Durante el recorrido, cada una de las jóvenes imprimió su propio sello al recorrido y empezó a abrirse camino rumbo a la etapa definitiva del tradicional certamen, en el que competirán por convertirse en las nuevas representantes de Gran Plaza Mazatlán. La algarabía comenzó a sentirse desde el punto de reunión, siendo este las inmediaciones del Parque Central, sobre la Avenida Leonismo Internacional, donde las participantes se prepararon para iniciar la manifestación, acompañadas por sus respectivas porras.









Los carros alegóricos decorados para la ocasión, junto a los contingentes de amigos y familiares de cada candidata, dieron forma a una caravana que convirtió las vialidades mazatlecas en una pasarela en movimiento, en el cual, desde sus lugares, las aspirantes saludaron y se presentaron ante quienes observaron el paso del contingente. La manifestación representó una de las primeras oportunidades para que las candidatas se mostraran públicamente y comenzaran a conquistar la simpatía de la gente, no solamente por su belleza, sino también por su desenvolvimiento y capacidad para conectar con el público.









Una pasarela que recorrió las avenidas de Mazatlán La exhibición comenzó en las inmediaciones del Parque Central, sobre la Avenida Leonismo Internacional, siendo desde ahí, que los carros alegóricos avanzaron entre colorido, sonrisas y saludos de las candidatas, quienes convirtieron las vialidades en una pasarela en movimiento. La caravana tomó las avenidas de los Deportes y Cruz Lizárraga, para continuar por la calle Ramón López Alvarado e incorporarse a Ejército Mexicano, tramo en el que las 11 jóvenes aprovecharon para lucir su presencia y proyectar su personalidad, mientras convertían el recorrido en una pasarela móvil por las calles mazatlecas.









El contingente regresó por Avenida de los Deportes, retomó Leonismo Internacional y siguió por la Avenida Reforma hasta llegar a Gran Plaza Mazatlán, donde concluyó el recorrido entre un ambiente festivo y la ilusión de las aspirantes por conquistar el título y la corona. Aunque todas comparten la ilusión de obtener la corona, el recorrido permitió apreciar sus diferentes personalidades, estilos y formas de desenvolverse, en donde cada una encontró en la manifestación un escaparate para presentarse ante la sociedad mazatleca.

Más allá de la competencia, la actividad también se convirtió en un momento de convivencia y celebración para las participantes, quienes compartieron la emoción de formar parte de una experiencia que les permitirá fortalecer su seguridad, presencia y capacidad para expresarse ante el público.









Las actuales representantes acompañan el recorrido Esta importante celebración también contó con la presencia de Edith Orovel y Arlette Lizárraga, actuales Rostros Gran Plaza 2025, quienes acompañaron a la nueva generación de participantes en su búsqueda de su legado, encabezando la manifestación. Su presencia simbolizó el enlace entre las representantes vigentes y las jóvenes que buscan sucederlas, en una jornada que dio paso a una nueva etapa dentro del certamen. Las actuales representantes acompañaron a las candidatas de 2026 en el comienzo de una experiencia similar a la que ellas atravesaron para alcanzar el título y convertirse en imagen de Gran Plaza Mazatlán.









Comienza la carrera por la corona Con la manifestación, las 11 jóvenes dieron uno de sus primeros pasos públicos dentro de la competencia, permitiendo que las aspirantes comenzaran a familiarizarse con las miradas del público, las cámaras y la atención que acompañará cada una de las etapas del certamen. Durante el recorrido no bastó solamente con lucir bien, pues las candidatas también debieron proyectar seguridad, energía, naturalidad y simpatía, cualidades que serán importantes para distinguirse entre el grupo y avanzar en la búsqueda de la corona.







