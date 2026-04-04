$!Bendición del fuego ilumina la Vigilia Pascual en la Catedral de Mazatlán

MAZATLÁN._ En una atmósfera de reflexión que poco a poco se transformó en luz y esperanza, la comunidad católica participó este Sábado de Gloria en la tradicional bendición del fuego, ceremonia que marca el inicio de la Vigilia Pascual y que fue encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras. En el inicio de una de las celebraciones más significativas de Semana Santa, la oscuridad que envolvía el templo fue interrumpida por una pequeña llama que poco a poco se multiplicó entre los fieles, dando pie a la bendición del fuego.









La celebración comenzó en el interior de la Catedral, donde el Obispo realizó la bendición, dando paso a uno de los momentos más simbólicos de la liturgia como lo es el encendido del Cirio Pascual, cuya llama representa a Cristo resucitado como luz que disipa la oscuridad. Con el cirio encendido, los presbíteros fueron los encargados de compartir la llama entre los fieles, donde una a una, las velas comenzaron a encenderse creando efecto visual que llenó el espacio de calidez y significado, reflejando la transmisión de la fe entre la comunidad. Durante su mensaje, Espinosa Contreras destacó el sentido profundo de esta vigilia, señalando que no solo se trata de una tradición católica, sino que además es una invitación a la renovación espiritual y el fortalecimiento de la esperanza en medio de las dificultades cotidianas.









A lo largo de la ceremonia, se proclamaron lecturas bíblicas que, de manera progresiva, narran la historia de la salvación, desde la creación del mundo y las primeras alianzas de Dios con su pueblo, pasando por la liberación de Israel, los anuncios proféticos, hasta culminar con el anuncio de la resurrección de Jesucristo, centro de la fe cristiana. Este recorrido litúrgico permitió a los asistentes adentrarse en un relato que conecta el pasado con el presente de la vida creyente. El momento culminante llegó cuando, tras el anuncio pascual, las luces del templo se encendieron por completo, rompiendo con la penumbra que había predominado durante la primera parte de la ceremonia.









