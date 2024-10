“Nosotros vimos lo importante que es, para quien ha padecido una enfermedad que ha tenido que perder su ojo, el dónde realizarse su prótesis o los costos, y pues esta campaña viene a dar respuesta a esas familias. En esta campaña pudimos beneficiar a una niña de dos años por un problema de nacimiento que tuvo, entonces lo que queremos es regresar la seguridad a los pacientes, quitar el morbo que uno puede tener al verlos y sobre todo dar un aliciente para las familias que no pueden acceder a los costos que significan realizarse este tipo de prótesis”, explicó Apodaca Muñoz.

“El día de hoy estamos beneficiando en esta campaña a 160 pacientes, algunos niños, el año pasado fueron alrededor de 12 niños, ahorita no me han pasado la cantidad de cuántos niños fueron, pero eso es muy importante, porque esta prótesis viene a estimular el crecimiento facial, si ellos no tienen este tipo de prótesis pues su formación de los huesitos de su cara se deforman. Por eso es importante continuar con este tipo de campañas, porque esto conlleva un mantenimiento, y una mejor adaptación a lo que ya traen”.

La presidenta del DIF anunció que la inversión de las prótesis oculares fue de 100 mil pesos durante la tercera y última etapa de la campaña Prótesis Oculares 2024.