Bienpesca está inflado de 140 mil que no son pescadores, señala dirigente

Bienpesca está inflado de 140 mil que no son pescadores, señaló Gilberto Palafox Uzeta, presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero.

Palafox Uzeta expuso es insuficiente los 20 pesos diarios del apoyo que les llega, y de pilón no está siendo para todos por no depurar el padrón e inscribir a los que sí pescan.

“Los 20 pesos diarios son insuficientes para los pescadores y se va a escuchar muy mal, pero son nada, así se le agradece, lo reúnen entre el Gobierno del estado y el Gobierno federal nos dan 30 pesos diarios y en suma sube a 55 pesos. Se les agradece, pero es insuficiente, es muy insuficiente”.

El presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero, agradeció el apoyo anual de 7 mil 500 pesos que les otorgan con recursos del estado y Conapesca, pero ante las irregularidades con que están operando los recursos pidió depurar el padrón e inscribir a los pescadores reales que no lo reciben.

El programa, antes denominado “Propesca”, fue cuestionado por el líder camaronero por el manejo irregular en el padrón de beneficiarios.

“Hay pescadores que no lo reciben y personas que no son pescadores todo porque no depuran el padrón”.

Reiteró que el beneficio del Bienpesca, que reparte 7 mil 500 pesos en tarjeta electrónica, representa 20 pesos diario que le dan a cada socio. Pero aún así este programa está muy irregular.

“Ha sido muy irregular, hay muchas, muchas personas en los padrones del programa, están muy alterados, hasta donde tengo entendido son 340 mil beneficiarios a nivel país, hablando de lo federal, y no llegamos a 200 mil socios organizados que realmente estamos cumpliendo con todo lo que el gobierno nos demanda, pagamos contadores, estamos en Hacienda al Corriente, estamos en todo y estos 140 mil que se quedan acá son la mayoría, cabe decirlo, las cosas tal cual, son personas que no ejercen esta actividad, son personas muy ajenas a esta actividad”.

“Si, es muy importante que se regularice porque como cooperativas organizadas nosotros tenemos muchos socios con altas y bajas cada año y todas estas bajas que ya no son socios por lo que usted quiera, porque ya vendió, lo que usted quiera, se dio su derecho a su hijo, lo que sea, ellos siguen recibiendo el programa ya sin ser pescadores y los que sí son pescadores que entraron, ingresaron al padrón, al seno de la cooperativa, no reciben el programa, precisamente porque no han abierto ventanillas para nuevos ingresos, por lo tanto la irregularidad continúa y de hecho a aumentado”, insistió.

En cuanto al resto de los programas que desaparecieron desde el sexenio pasado, como el del respaldo de la gasolina ribereña que tanto venía a beneficiarles.

“Nos beneficiaba mucho, cabe decir que si bien es cierto que como dice el mismo gobierno que estaba pues ya llena de cáncer, es verdad, era entre gobierno y sector, pero también es cierto que había mucha parte del sector, gran parte del sector que sí hacía buen uso de este recurso, sin embargo llega el 2018 este gobierno y barre con este programa por completo, no le importó quién estaba bien y quién estaba mal él barrió y quitó por completo este programa, que era lo que más nos beneficiaba. Propuso, debería haberse hecho como una especie de depuración, dejar lo bueno y quitar lo malo”.