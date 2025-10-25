$!‘Bikers’ celebran peregrinación en honor a San Judas Tadeo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con gran entusiasmo y devoción, más de un centenar de motociclistas participó en la tradicional “Peregrinación en Moto” en honor a San Judas Tadeo, en la que recorrieron las principales avenidas del puerto para rendir homenaje y agradecer por la salud y la unión entre los moto clubes locales. Desde las 17:00 horas, los rugidos de los motores se hicieron escuchar a espaldas del Café El Marino, punto de partida de la caravana, donde ya esperaba la figura de San Judas para iniciar el recorrido. También se hizo presente un grupo musical para amenizar el momento con música regional. La “Peregrinación en Moto” avanzó por la avenida Gabriel Leyva rumbo a la Miguel Alemán, Paseo Olas Altas y toda la franja costera del malecón, hasta llegar a la avenida Camarón Sábalo y culminar en la Parroquia de San Judas Tadeo, en Sábalo Country, donde convivieron en un ambiente de camaradería, respeto y devoción.









Orlando Durán, líder de los bikers participantes, expresó que este recorrido se ha convertido en una tradición significativa para la comunidad motociclista de Mazatlán a lo largo de 14 años, en los que siempre cumplen con el “Santo patrono de las causas perdidas” y logran hermanarse como compañeros un poco más. “Ya tenemos 14 años con la moto peregrinación a San Judas Tadeo. Esta es la catorceava edición, fomentando la devoción a San Judas principalmente, pero también la unión biker en Mazatlán; que los grupos se conozcan, que convivan, que haya comunicación y sobre todo hermandad”, dijo. “Esto es una satisfacción, porque queremos que Mazatlán tenga este tipo de eventos para que haya más paz, se fortalezca la unión biker entre todos los moto clubes de Mazatlán y que eso sirva de ejemplo para quienes quieran honrar a San Judas de una manera original”.









Al llegar a la parroquia, el Padre Horacio Hernández realizó la tradicional bendición de cascos y motocicletas para los bikers, acto simbólico que representa la protección divina en cada trayecto. Posteriormente, los asistentes participaron en una misa especial dedicada a San Judas Tadeo. Este domingo se celebrarán dos peregrinaciones más en honor a San Judas Tadeo, comenzando con la caravana de ciclistas a las 07:00 horas en La Puntilla, para después continuar a las 10:30 horas con una peregrinación a caballos.