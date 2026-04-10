$!Bikers vencen temor por inseguridad y llegan a Mazatlán para la Semana de la Moto

MAZATLÁN._ Ante los problemas de inseguridad que rodean a Sinaloa y a Mazatlán, bikers que participan en la Semana de la Moto 2026 admiten que pensaron en evitar el viaje por carretera hacia el puerto; sin embargo, el ímpetu de fiesta y seguir algunas recomendaciones los animaron a no faltar al evento.

Ismael Vázquez, presidente de Motoclub Balagardos MC, Guadalajara, comentó a Noroeste que hicieron un viaje de alrededor de 12 horas por la autopista libre, debido a que pararon mucho en los pueblos para comer, turistear y descansar antes de llegar a Mazatlán.

“Está genial aquí, siempre venimos cada año y nos la pasamos a todo dar; muy recomendado carnal, para que todos visiten Mazatlán. Yo tengo 10 años viniendo y siempre nos han tratado bien. Hicimos 12 horas de recorrido, pero venimos haciendo paradas continuas, venimos parando en cada pueblo para una chelita”, expresó.

Sobre los problemas de inseguridad, Ismael reconoció que estaban al tanto de la situación, pero las ganas de vacacionar y el gran ambiente que ofrece el puerto fueron el detonante para que decidieran hacer el viaje junto a sus compañeros tapatíos.

“No, no, entendemos que todo eso es aparte, el que no se mete con nadie no tiene nada que temer. Las únicas indicaciones que hubieron fueron que viajaremos de día y se mantuvo todo sin problema, entonces no dejen de venir, aquí la gente es muy amable”, subrayó.