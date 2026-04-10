$!Bikers vencen temor por inseguridad y llegan a Mazatlán para la Semana de la Moto

MAZATLÁN._ Ante los problemas de inseguridad que rodean a Sinaloa y a Mazatlán, bikers que participan en la Semana de la Moto 2026 admiten que pensaron en evitar el viaje por carretera hacia el puerto; sin embargo, el ímpetu de fiesta y seguir algunas recomendaciones los animaron a no faltar al evento.
Ismael Vázquez, presidente de Motoclub Balagardos MC, Guadalajara, comentó a Noroeste que hicieron un viaje de alrededor de 12 horas por la autopista libre, debido a que pararon mucho en los pueblos para comer, turistear y descansar antes de llegar a Mazatlán.
“Está genial aquí, siempre venimos cada año y nos la pasamos a todo dar; muy recomendado carnal, para que todos visiten Mazatlán. Yo tengo 10 años viniendo y siempre nos han tratado bien. Hicimos 12 horas de recorrido, pero venimos haciendo paradas continuas, venimos parando en cada pueblo para una chelita”, expresó.
Sobre los problemas de inseguridad, Ismael reconoció que estaban al tanto de la situación, pero las ganas de vacacionar y el gran ambiente que ofrece el puerto fueron el detonante para que decidieran hacer el viaje junto a sus compañeros tapatíos.
“No, no, entendemos que todo eso es aparte, el que no se mete con nadie no tiene nada que temer. Las únicas indicaciones que hubieron fueron que viajaremos de día y se mantuvo todo sin problema, entonces no dejen de venir, aquí la gente es muy amable”, subrayó.
Por su parte, los motociclistas Erick y Jesús acuden desde Victoria de Durango, junto al Motoclub Escorpiones, con quienes hicieron un viaje de tres horas en el que tomaron su precauciones y lograron completar el recorrido sin ningún imprevisto, logrando disfrutar de todos los placeres que ofrece Mazatlán.
“Un excelente ambiente aquí en la Semana de la Moto 2026, la gente muy tranquila, la organización excelente; obviamente el calorcito está pesado, pero también se disfruta, todo muy bien”, dijo Erick.
“Venimos de Durango, de Victoria de Durango. Y bueno, no es mucho trayecto, pero igual se disfruta la estadía aquí, la hospitalidad de la gente y todo muy hermoso, muy bonito. Venimos con el Motoclub Escorpiones Durango”.
Al igual que los tapatíos, ambos jóvenes expresan que siempre existe la duda de viajar a alguna ciudad de Sinaloa. No obstante, el poder viajar junto a amigos les hizo sentirse más seguros y no titubear frente a las actividades que ofrece la Semana de la Moto 2026.
“Pues creo que es como todo, sí la piensas tantito antes del viaje, pero al final uno se animó y pues nos pudo a todos. Entonces, ya solo las recomendaciones que no dan de no salir de noche, tempranito y todo bien”.