Biobarda del Jabalines será rehabilitada tras desprenderse un tramo

La biobarda instalada sobre el Arroyo Jabalines, a la altura del Puente Juárez, tiene uno de sus tramos desprendido debido a la fuerza de las corrientes y el desgaste de las cuerdas, informó Sofía Trejo, directora del colectivo ambiental MazConCiencia.

Trejo precisó que uno de los extremos de la biobarda se encuentra desprendido, mientras que el otro permanece en condiciones normales y cumple con la función para la que fue colocado.

Explicó que la biobarda está diseñada en dos tramos y no cubre todos los pilares del puente debido al paso de embarcaciones y lanchas de pescadores ribereños.

El extremo que permanece amarrado cerca de la planta de Humberto Becerra se mantiene de esa manera para permitir que, cuando la corriente arrastra una cantidad considerable de residuos, estos no queden atrapados entre las embarcaciones, donde su retiro resulta complicado y puede representar un riesgo.

Trejo señaló que el tramo del lado izquierdo, al observar la estructura de frente, se desprendió por las recientes corrientes y el movimiento de la marea.

Sin embargo, aseguró que ya cuentan con los materiales para sustituirlo y que el colectivo se encuentra organizando los trabajos, que podrían realizarse el martes o el sábado de la próxima semana.

“Siempre está funcionando al 100”, afirmó Trejo, quien explicó que este año es la segunda ocasión en que una cuerda de la estructura se rompe debido a la fuerza del agua y al desgaste provocado por el constante movimiento de las mareas.

La biobarda lleva cerca de ocho años funcionando y de acuerdo con Trejo, durante ese periodo ha permitido retener hasta 65 toneladas de residuos que de otra manera podrían llegar al mar.

Trejo destacó que se trata de una iniciativa ciudadana que se mantiene mediante el trabajo voluntario de integrantes del colectivo, quienes realizan las labores de instalación, mantenimiento y retiro de residuos en sus tiempos libres.

En lluvias consideradas normales han llegado a retirar alrededor de ocho toneladas de basura, mientras que durante fenómenos naturales de mayor intensidad han alcanzado hasta 20 toneladas.

Actualmente, indicó, la estructura no contiene residuos, pese a las recientes lluvias y el oleaje registrado en la zona.

La representante de MazConCiencia reiteró que el objetivo es reemplazar el tramo afectado para que la biobarda continúe funcionando y reteniendo los residuos que son arrastrados por el Arroyo Jabalines hacia la parte baja de la cuenca.