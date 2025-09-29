$!Biobarda del puente Juárez continúa acumulando basura tras últimas lluvias en Mazatlán

A pesar de que las últimas lluvias fuertes en Mazatlán cayeron el miércoles y jueves de la semana pasada, la biobarda del Puente Juárez todavía sigue acumulando basura que viene desde el estero del Infiernillo y otros arroyos y canales de la ciudad, la cual es arrojada inconscientemente por las personas. Aunque no en mayor cantidad como en día anteriores, los desperdicios que llegaron a la biobarda repiten el patrón de basura botada por la gente; es decir, un gran acumulado de botellas de plástico, utensilios de unicel, vidrios, pedazos de madera, pelotas, muebles y otros artefactos viejos.







En un recorrido realizado por Noroeste este día se pudo observar que las personas encargadas de dar mantenimiento a la biobarda sacaban algunos desechos enredados en las mallas; además de recoger la demás basura que se sale del protector para así evitar que avancen al mar y creen una mayor contaminación. De igual modo, es notorio ver como cada vez más ramas viejas llegan a atorarse entre la basura, lo cual indica la llegada del otoño; sin embargo, el control de desechos no disminuye pese a que apaciguaron las tormentas. Es por eso que la organización MazConCiencia lanzó una publicación en sus redes sociales para concientizar a la ciudadanía.





