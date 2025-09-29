$!Biobarda del puente Juárez continúa acumulando basura tras últimas lluvias en Mazatlán

A pesar de que las últimas lluvias fuertes en Mazatlán cayeron el miércoles y jueves de la semana pasada, la biobarda del Puente Juárez todavía sigue acumulando basura que viene desde el estero del Infiernillo y otros arroyos y canales de la ciudad, la cual es arrojada inconscientemente por las personas.
Aunque no en mayor cantidad como en día anteriores, los desperdicios que llegaron a la biobarda repiten el patrón de basura botada por la gente; es decir, un gran acumulado de botellas de plástico, utensilios de unicel, vidrios, pedazos de madera, pelotas, muebles y otros artefactos viejos.
En un recorrido realizado por Noroeste este día se pudo observar que las personas encargadas de dar mantenimiento a la biobarda sacaban algunos desechos enredados en las mallas; además de recoger la demás basura que se sale del protector para así evitar que avancen al mar y creen una mayor contaminación.
De igual modo, es notorio ver como cada vez más ramas viejas llegan a atorarse entre la basura, lo cual indica la llegada del otoño; sin embargo, el control de desechos no disminuye pese a que apaciguaron las tormentas. Es por eso que la organización MazConCiencia lanzó una publicación en sus redes sociales para concientizar a la ciudadanía.
“A pesar de todas las campañas de limpieza que se realizan en Mazatlán, la basura sigue siendo dispuesta de manera irresponsable. La conciencia ambiental no se construye únicamente limpiando los espacios de uso común, sino a través de una estrategia integral que transforme hábitos y conductas. Ojalá la biobarda pudiera retener toda la basura, pero no es así. Ese pequeño tramo solo refleja la magnitud de nuestra inconsciencia colectiva”, se leía en su perfil.
Cabe mencionar que el equipo de MazConciencia continúa su labor de crear educación ambiental entre los mazatlecos, pues apenas el pasado viernes colaboraron con el Gran Acuario Mazatlán y voluntarios para realizar una pequeña limpieza en la Laguna del Camarón; esto después de que reportaran una gran contaminación en su interior.