$!Biobardas evitan que toneladas de basura lleguen al mar tras intensas lluvias en Mazatlán

Las intensas lluvias registradas durante los últimos dos días en Mazatlán no solo provocaron inundaciones y el arrastre de residuos por canales y arroyos, sino que también pusieron a prueba una vez más la efectividad de las biobardas instaladas en distintos puntos de la ciudad, las cuales lograron retener una importante cantidad de basura antes de que llegara al mar. Así lo dio a conocer la directora de la asociación MazConCiencia, Sofía Trejo Lemus, quien destacó que esta infraestructura volvió a demostrar su utilidad al impedir que una gran parte de los desechos arrastrados por la corriente terminaran contaminando el océano. Trejo Lemus resaltó que, aunque las biobardas no pueden cubrir completamente el paso del agua debido a la navegación de embarcaciones, su impacto ambiental es significativo, pues el año pasado lograron cuantificar alrededor de 65 toneladas de residuos retenidos únicamente por este sistema, evitando que esa basura terminara en el océano. “Nos gustaría que fueran cien por ciento eficientes, pero por las características del puente (Juárez) tenemos que dejar espacios libres para el tránsito de embarcaciones. Aun así, el año pasado cuantificamos 65 toneladas de basura retenidas”, comentó.

“Imagínate la importancia de un artefacto tan sencillo evitando que todos esos residuos lleguen al mar”, agregó. Mencionó que durante estos días de intensa lluvia, una de las biobardas ubicadas en la Zona Dorada se desprendió parcialmente debido a la fuerza de la corriente, sin embargo, el problema fue solucionado gracias al apoyo de ciudadanos y prestadores de servicios turísticos. Detalló que el ciudadano Rogelio Fontes coordinó esfuerzos con operadores de lanchas turísticas para volver a asegurar la estructura, la cual es una de las que más residuos retiene debido al constante flujo de agua y basura que desemboca en esa zona. “Nos ayudaron a amarrarla y dejarla lista, porque esa biobarda retiene bastante basura, incluso bolsas y otros residuos que de otra manera terminarían en el mar”, declaró. Asimismo, adelantó que este jueves realizarán trabajos para reparar otro tramo que se desprendió en la biobarda instalada en el Puente Juárez, aunque la intervención dependerá de las condiciones de la marea. Explicó que el equipo ya cuenta con el material necesario y con voluntarios para efectuar la maniobra, pero esperan el momento adecuado para que la propia marea facilite el desplazamiento y fijación de la estructura. “Estamos revisando los horarios de la marea porque necesitamos que nos ayude a jalar la biobarda y poder fijarla nuevamente. Ya tenemos la soga, ya tenemos a las personas que nos van a ayudar, solo estamos esperando que las condiciones de la marea sean las adecuadas”, expresó. La ambientalista resaltó que el funcionamiento y mantenimiento de las biobardas es resultado de un esfuerzo ciudadano respaldado por empresas socialmente responsables, voluntarios y autoridades que colaboran de manera conjunta.