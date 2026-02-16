Mazatlán
|
Carnaval

Blindan el Teodoro Mariscal previo a la presentación de Lara Campos en la Coronación Infantil

Por tercera ocasión en el Carnaval, elementos de seguridad Estatal, Municipal y Federal blindaron el lugar con un operativo de vigilancia tanto dentro como fuera del inmueble
Alexis García |
16/02/2026 17:30
16/02/2026 17:30

Una tarde llena de emoción, sonrisas e ilusión se vivió este lunes en el Estadio Teodoro Mariscal, donde largas filas y cientos de niñas y niños, muchos de ellos abrazando el peluche del popular Rhenné, se dieron cita para disfrutar del concierto infantil previo a la Coronación Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

Desde las 15:00 horas, familias completas comenzaron a formarse con gran expectación para asegurar un lugar en el espectáculo que prometía consentir a los más pequeños del hogar. Nervios, risas y gritos de emoción marcaron la espera, que se hizo más intensa conforme se acercaba la apertura de puertas.

Fue a las 16:00 horas cuando el acceso al estadio se abrió, y de inmediato, el ambiente se llenó de entusiasmo al grito de “¡Rhenné, Rhenné, Rhenné!”, mientras la multitud ingresaba felizmente. Con el paso de los minutos, la afluencia aumentó y las filas poco a poco se fueron acortando.

La gran protagonista de la tarde iba a ser Lara Campos, a quien más esperaba el público infantil; aunque también se pudo observar la presencia de jóvenes y adultos que acudieron para presenciar la actuación de Belinda, programada para después de las 19:00 horas.

Asimismo, se mantuvo un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del inmueble, con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Marina, Ejército, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Municipal, quienes patrullaron la zona para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Al interior del estadio, Bomberos y Protección Civil realizaron labores de vigilancia y prevención, mientras que Tránsito Municipal realizó cierres viales en los alrededores para evitar congestionamientos y facilitar el flujo vehicular e más cercanías.

Por tercera ocasión en este Carnaval, el Teodoro Mariscal se convirtió en punto de encuentro familiar, en una jornada donde la música y alegría infantil marcaron el arranque de una noche en que sería coronada Eileen Cruz como nueva Reina Infantil.

