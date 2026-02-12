Mazatlán
|
Celebración

‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán

Las instalaciones donde se llevarán a cabo las coronaciones está rodeada de elementos militares y de seguridad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/02/2026 17:57
12/02/2026 17:57

Este jueves arranca el Carnaval de Mazatlán “Arriba la Tambora” y las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal, donde se llevarán a cabo las coronaciones, se encuentra con presencia de elementos de diferentes corporaciones.

Antes de la llegada de los asistentes al primer evento, de la coronación del Rey de la Alegría y la presentación de Edén Muñoz, el recinto deportivo cuenta ya con la vigilancia de las diferentes corporaciones.

  • $!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán
  • $!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán

En los alrededores, además de personal de Tránsito Municipal para agilizar el tráfico por ese sector, están elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Pero también se encuentran desplegados elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

  • $!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán
  • $!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán
  • $!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán

Para esta festividad, son alrededor de 3 mil elementos de diferentes corporaciones que trabajarán para garantizar que las fiestas del Carnaval se desarrolle sin incidentes de inseguridad.

Incluso, las autoridades han detallado que operarán con “anillos” para cubrir tanto la zona rural como las colonias y la zona turística.

  • $!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán
  • $!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán
#Carnaval de Mazatlán
#Carnaval
#Estadio Teodoro Mariscal
#Seguridad
#Operativo
#Mazatlán
#Vigilancia
#Operativo de Seguridad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube