$!‘Blindan’ Estadio Teodoro Mariscal en el arranque del Carnaval de Mazatlán

Este jueves arranca el Carnaval de Mazatlán “Arriba la Tambora” y las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal, donde se llevarán a cabo las coronaciones, se encuentra con presencia de elementos de diferentes corporaciones. Antes de la llegada de los asistentes al primer evento, de la coronación del Rey de la Alegría y la presentación de Edén Muñoz, el recinto deportivo cuenta ya con la vigilancia de las diferentes corporaciones.





En los alrededores, además de personal de Tránsito Municipal para agilizar el tráfico por ese sector, están elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Pero también se encuentran desplegados elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.







Para esta festividad, son alrededor de 3 mil elementos de diferentes corporaciones que trabajarán para garantizar que las fiestas del Carnaval se desarrolle sin incidentes de inseguridad. Incluso, las autoridades han detallado que operarán con “anillos” para cubrir tanto la zona rural como las colonias y la zona turística.