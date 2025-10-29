$!Bloquean Avenida Múnich, en Mazatlán, para exigir ampliación de rutas de camiones ya autorizadas

Habitantes de Pradera Dorada y colonias aledañas bloquean la mañana de este miércoles durante cerca de dos horas la Avenida Múnich, frente al Estadio El Encanto, para exigir la ampliación de tres rutas de camiones ya autorizadas de Águilas del Pacífico, pero ha sido impedido por la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán. Fue cerca de las 9:00 horas cuando los vecinos y personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa iniciaron el bloqueo para que se concrete la ampliación de las rutas de camiones Puertas del Sol, Milenio Cerritos y Hogar del Pescador. En entrevista y con cartulinas recordaron que tienen tres años en esta lucha y no les dan solución pese a que la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado ya autorizó la ampliación de las tres rutas, pero la Alianza de Camiones Urbanos ha bloqueado que eso se concrete. “Alianza Camionera tiene doblegado a Vialidad”, decía una frase de una de las cartulinas que portaban las personas participantes en el bloqueo.





Ahí el presidente del Fraccionamiento Pradera Dorada 6, Omar Padilla, dijo que se realizó este bloqueo lamentablemente afectando a terceros porque en una conferencia de prensa previa hicieron énfasis de que no querían llegar a este grado. “La inconformidad es porque desde el Director de Vialidad (y Transportes del Gobierno del Estado) que es Marco Osuna y Daniel Brito (delegado de la misma dependencia en Mazatlán) prácticamente lo vemos como dándole atole con el dedo, nos han dicho que es una firma que ya viene, que en 15 días, que en 20 días y no nos han hecho caso (de ampliar las tres rutas en mención”, añadió Omar Padilla.







“El problema es desde 2017, Pradera y Cecyte (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa) iniciaron este tema desde el 2017 y Cantera se metió hace tres años, la petición es la expansión de rutas de lo que es de La Riviera que baje hacia Pradera y Cantera, son de las Águilas del Pacífico, son Milenio-Cerritos, Puertas del Sol y Hogar del Pescador”. Precisó que esa petición es porque hay alumnos que van tanto al Cecyte como a las escuelas de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Pradera Dorada que vienen desde Valles del Ejido, entre otros asentamientos humanos y al bajarse varias cuadras antes y pasar incluso algunos por un cerro corren riesgos para llegar a sus planteles, más en las mañanas y las tardes noches. “Vienen corriendo riesgo, pasan por la Santa Rosa y la verdad es un tema muy delicado”, continuó. También dio a conocer que en las dos últimas semanas tres personas han sido asaltadas en la Avenida Santa Rosa al caminar varias cuadras de donde se bajan del camión a sus casas o viceversa.



