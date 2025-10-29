$!Bloquean Avenida Múnich, en Mazatlán, para exigir ampliación de rutas de camiones ya autorizadas

Habitantes de Pradera Dorada y colonias aledañas bloquean la mañana de este miércoles durante cerca de dos horas la Avenida Múnich, frente al Estadio El Encanto, para exigir la ampliación de tres rutas de camiones ya autorizadas de Águilas del Pacífico, pero ha sido impedido por la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán.
Fue cerca de las 9:00 horas cuando los vecinos y personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa iniciaron el bloqueo para que se concrete la ampliación de las rutas de camiones Puertas del Sol, Milenio Cerritos y Hogar del Pescador.
En entrevista y con cartulinas recordaron que tienen tres años en esta lucha y no les dan solución pese a que la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado ya autorizó la ampliación de las tres rutas, pero la Alianza de Camiones Urbanos ha bloqueado que eso se concrete.
“Alianza Camionera tiene doblegado a Vialidad”, decía una frase de una de las cartulinas que portaban las personas participantes en el bloqueo.
Ahí el presidente del Fraccionamiento Pradera Dorada 6, Omar Padilla, dijo que se realizó este bloqueo lamentablemente afectando a terceros porque en una conferencia de prensa previa hicieron énfasis de que no querían llegar a este grado.
“La inconformidad es porque desde el Director de Vialidad (y Transportes del Gobierno del Estado) que es Marco Osuna y Daniel Brito (delegado de la misma dependencia en Mazatlán) prácticamente lo vemos como dándole atole con el dedo, nos han dicho que es una firma que ya viene, que en 15 días, que en 20 días y no nos han hecho caso (de ampliar las tres rutas en mención”, añadió Omar Padilla.
“El problema es desde 2017, Pradera y Cecyte (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa) iniciaron este tema desde el 2017 y Cantera se metió hace tres años, la petición es la expansión de rutas de lo que es de La Riviera que baje hacia Pradera y Cantera, son de las Águilas del Pacífico, son Milenio-Cerritos, Puertas del Sol y Hogar del Pescador”.
Precisó que esa petición es porque hay alumnos que van tanto al Cecyte como a las escuelas de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Pradera Dorada que vienen desde Valles del Ejido, entre otros asentamientos humanos y al bajarse varias cuadras antes y pasar incluso algunos por un cerro corren riesgos para llegar a sus planteles, más en las mañanas y las tardes noches.
“Vienen corriendo riesgo, pasan por la Santa Rosa y la verdad es un tema muy delicado”, continuó.
También dio a conocer que en las dos últimas semanas tres personas han sido asaltadas en la Avenida Santa Rosa al caminar varias cuadras de donde se bajan del camión a sus casas o viceversa.
El director del Cecyte, Rosendo Meza, manifestó que tras el ofrecimiento que la tarde de este miércoles los atenderá la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, para tratar el tema del transporte urbano en esa parte del norte de Mazatlán, decidieron levantar el bloqueo cerca de las 11:20 horas.
Pero advirtió que si no hay respuesta positiva continuarán con sus acciones y posteriormente el bloqueo podría ser en otra vialidad que en su momento darán a conocer.
Durante el bloqueo de la Avenida Múnich las y los manifestantes portaban cartulinas con frases como “Tres años de lucha y no dan solución” y “No existe bienestar con el Gobierno”, entre otras.
En ese lapso los conductores de vehículos del transporte público y particulares utilizaron como ruta alterna la Avenida Santa Rosa que pasa a espaldas del Estadio El Encanto.
El bloqueo también afectó a integrantes de varios equipos que participan en un torneo en el estadio, por lo que tuvieron que caminar centenares de metros desde ese recinto para abordar los camiones en los que llegaron y viceversa.
También se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para brindar seguridad en esa zona y prevenir incidentes.